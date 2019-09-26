Площадка для вечеринок и Тесла: в каких домах живут Андрей Богдан и Дмитрий Разумков

Андрей Богдан и Дмитрий Разумков живут в пригороде (Коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан и Дмитрий Разумков владеют шикарными особняками в пригороде

В декларациях спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова указано, что он вместе с семьей является обладателем нескольких квартир и земельных участков. В частности, у самого Разумкова в активах – дом почти в 500 квадратных метров с земельным участком в Софиевской Борщаговке, 500 кв.м земли в селе Здоровка, там же квартира площадью 232,5 кв.м, и еще одна квартира в Киеве – 75 кв.м, пишет издание Vesti.

Дмитрий Разумков совместно владеет еще одной квартирой в Киеве с матерью, актрисой Натальей Кудрей. У Юлии Чайки, супруги спикера Верховной Рады, есть две небольшие квартиры в Киеве и часть квартиры в Николаеве.

Журналисты обратились к Разумкову с просьбой рассказать о своем жилье, но спикер им отказал, сославшись на отсутствие свободного времени.

"Мне делают достаточно много предложений от СМИ показать жилье. В декларации все указано. В гости к себе не зову. Но вы можете найти дома и сфотографировать, это не проблема. Рассказывать о своих активах у меня просто нет времени. Вы видите, сколько работы, живем в режиме 24/7", - ответил спикер.

Дом на Софиевской Борщаговке рассмотреть журналистам не удалось, так как участок находится в зоне отсутствия сигнала для квадракоптеров, так как рядом находится аэропорт "Киев". Калитку открыл охранник, который отрезал словом "Извините" все вопросы журналистов и закрыл дверь.

Дом Дмитрия Разумкова (Фото: vesti.ua)

В Здоровке Васильковского района Киевской области журналистам повезло больше. Согласно выписке госсреестра, дом в 232,5 квадратов, с двумя подъездами и двумя этажами, именуется квартирой. Разумков зарегистрировал этот дом в 2009 году и его стоимость тогда составляла около $80 тысяч. За забором обнаружился BMW Х5 и новенькая Tesla. Однако в декларации у спикера указаны совсем другие автомобили.

Сосед Разумкова подтвердил, что спикер проживает в этом доме.

"Живу рядом с Разумковым уже несколько лет. Недавно видел его здесь. Дмитрий – добропорядочный, хороший человек, отец двоих сыновей", - рассказал мужчина по имени Славик. Комментировать что-либо еще о жизни спикера он отказался.

У Андрея Богдана, согласно выписке из госреестра, во владении особняк в поселке Козин Обуховского района Киевской области, площадью 560 кв. м. Двухэтажный особняк главы Офиса президента находится в жилом комплексе "Пейзажный". На крыше дома – релакс-зона с площадкой для вечеринок. Охранник вежливо сообщил, что Андрей Иосифовича нет дома и он покажет дом сам, если захочет.

Дом Андрея Богдана (Фото: vesti.ua)

Кроме того, Андрей Богдан также владеет офисной недвижимостью в Киеве – огромное здание в 650 кв. м, которое он сдает в аренду.