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Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 19:03
Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета Головные уборы лета 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Для многих именно головные уборы являются ахиллесовой пятой в гардеробе, и это совсем не удивляет. Поскольку головной убор в композиции образа располагается непосредственно в портретной зоне, то соответственно на него обращается наибольшее внимание.

Стилист Матвей Калугин показал в Instagram актуальные силуэты и модели, которые помогут вам подчеркнуть индивидуальность и придать завершенности образам (ну и защитить голову от палящего солнца).

Модные головные уборы лета 2022:

Кепки - база летнего гардероба. Однако прекрасно подходят и на демисезон, в комбинациях с пальто или тренчами. Если у вас высокий лоб, лучше выбирать более глубокую посадку кепки.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Платки можно не только повязывать на голову, но и носить в качестве топа, пояса или аксессуара на сумке.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Как сейчас помню, что визоры были популярны в 00-х, и теперь они вернулись! Правда, уже в более новых дизайнах - например, из рафии или пластика.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

После нашей победы на "Евровидении", панама стала одним из объектов желаний многих украинцев. Стильные модели можно найти и в украинских брендах.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Шляпа-федора из легкого материала не только защитит вас от солнечных лучей, но и будет максимально характерным элементом образов.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Плетеные шляпы для городского стиля следует выбирать осторожно. Пусть это будет не слишком широкополая шляпа, например, канотье или шляпа-сафари.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Кепи, или baker boy cap, круто дополнит летние образы в кэжуал, драматической и даже романтической эстетике.

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Плетеные панамы придадут образам расслабленности и некоторой инфантильности. Сложный, однако очень жизнерадостный головной убор!

Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого летаКакие головные уборы в тренде летом 2022 (фото: instagram.com/matveyykl)

Напомним, ранее стилист назвал главные тренды мужской моды лета 2022.

Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А еще писали, как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры.

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