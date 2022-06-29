Платок, панама или визор? Стилист показал модные головные уборы этого лета

Для многих именно головные уборы являются ахиллесовой пятой в гардеробе, и это совсем не удивляет. Поскольку головной убор в композиции образа располагается непосредственно в портретной зоне, то соответственно на него обращается наибольшее внимание.

Стилист Матвей Калугин показал в Instagram актуальные силуэты и модели, которые помогут вам подчеркнуть индивидуальность и придать завершенности образам (ну и защитить голову от палящего солнца).

Модные головные уборы лета 2022:

Кепки - база летнего гардероба. Однако прекрасно подходят и на демисезон, в комбинациях с пальто или тренчами. Если у вас высокий лоб, лучше выбирать более глубокую посадку кепки.



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Платки можно не только повязывать на голову, но и носить в качестве топа, пояса или аксессуара на сумке.



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Как сейчас помню, что визоры были популярны в 00-х, и теперь они вернулись! Правда, уже в более новых дизайнах - например, из рафии или пластика.



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После нашей победы на "Евровидении", панама стала одним из объектов желаний многих украинцев. Стильные модели можно найти и в украинских брендах.



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Шляпа-федора из легкого материала не только защитит вас от солнечных лучей, но и будет максимально характерным элементом образов.



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Плетеные шляпы для городского стиля следует выбирать осторожно. Пусть это будет не слишком широкополая шляпа, например, канотье или шляпа-сафари.



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Кепи, или baker boy cap, круто дополнит летние образы в кэжуал, драматической и даже романтической эстетике.



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Плетеные панамы придадут образам расслабленности и некоторой инфантильности. Сложный, однако очень жизнерадостный головной убор!

Какие головные уборы в тренде летом 2022 (фото: instagram.com/matveyykl)