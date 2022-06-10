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Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 19:23
Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета Модные платья на лето (коллаж Styler, фото: instagram.com/nata_moskalenko_)
Автор: Марина Настевич

Согласитесь, платье - та вещь, которая летом приобретает особое значение для девушек! Даже те, кто не носит их вообще в другие сезоны, летом пополняют гардероб парочкой.

Стилист Ната Москаленко рассказала в Instagram о главных трендах на лето 2022, чтобы каждая из нас нашла то самое платье, которое будет отражать характерный стиль и которое не захочется снимать весь сезон.

Эксперт отметила, что характерный стиль - это и есть те самые способы стилизации, которые каждая девушка создает сама. Например, одно платье десять девушек будут носить и стилизовать совершенно по разному( обувь, сумки, украшения, верхний слой одежды).

Модные платья на лето 2022:

Вырезы

Это проверенный способ обратить на себя внимание, тем более что в моде необычные разрезы, например, фигурные или поперечные на талии, плече, рукавах.

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Цветочный принт

Лучшим вариантом повседневного летнего платья будут модели с принтом в виде цветов.

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Мини

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Лен

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Трикотажные

Они сочетаются почти с любой обувью, что позволяет создавать образы на все случаи жизни.

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Кроше, сетки, макраме

Платье-сетку многие дизайнеры называют универсальным, хотя уместно оно не всегда. Важно правильно подбирать размер сетки (она не должна быть чересчур крупной) и слой одежды под нее, только тогда образ будет лаконичным.

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Открытая спина

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Стяжки, драпировка

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого лета

Шелковые

Шелк, вырезы и цветочный принт: самые модные платья этого летаЭти платья будут носить все летом 2022 (фото: instagram.com/nata_moskalenko_)

Напомним, ранее стилист назвал главные тренды лета 2022, среди которых этнические мотивы, льняная одежда, минималистичный романтизм и другие.

Мы также писали, какие пять моделей купальников будут самыми модными и трендовыми летом 2022.

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