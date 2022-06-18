Кроше, бермуды и клоги: стилист назвал главные тренды мужской моды этого лета

Стилист Матвей Калугин рассказал о мужских модных трендах лета 2022, которые превалируют в коллекциях как люксовых брендов, так и масс-маркета, и на которые стоит обратить внимание.

К тому же, список пригодится украинским брендам мужской одежды, для которых после закрытия многих мировых брендов освободилась огромная ниша для развития своего потенциала, отметил он в своем Instagram.

Что носить мужчинам летом 2022: главные тренды

Удлиненные бермуды - это не только стильно, но и удобно. Придают образам идеальный баланс собранности и расслабленности. Прекрасно подойдут как с пиджаком, так и с оверсайз футболкой.



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Этим летом популярными в мужских коллекциях стали топы без рукавов - это футболки и майки, жилеты и накидки.



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Кроп-футболки - тренд "с перчинкой", непривычный для мужского гардероба. Однако очень крутой, поскольку может подчеркнуть пресс и сделать визуальный акцент на ногах.



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Цветные костюмы - отличный выбор для тех, кто хочет яркости и эксцентричности. Подойдут как на каждый день с кроссовками и майкой, или для более особых событий.



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Кроше - очень летний и расслабленный тренд, который мыслями переносит нас на жаркое морское побережье. А еще, это классный способ добавить новой текстуры к луку.



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Рванье не оставляет Олимп мужских трендов уже несколько сезонов, и в этом году это - не только джинсы, но и шорты, куртки и даже футболки.



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Towel effect, или же эффект "полотенца" на одежде мы могли наблюдать среди европейских блогеров. В качестве эксперимента с фактурой - почему бы и нет?



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Для экспериментов с летней обувью подойдут клоги - сандалии, которые имеют закрытый носок. Это могут быть кожаные, более спокойные вариации, или же замшевые, фетровые или даже с овчиной.



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Цветные очки добавят мягкого акцента даже к нейтральному образу. К тому же, приобрести очки - это недорого, а завершенность образа повышается кратно.

Мужская мода лета 2022 - главные тренды (instagram.com/matveyykl)