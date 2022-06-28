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Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

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Вторник 28 июня 2022 09:09
Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы Как выбрать купальник (freepik)
Автор: Марина Настевич

Вы чувствуете себя неуверенно в своем теле, когда отправляетесь на пляж или в местный бассейн? Ругаете себя за то, что не сели на диету или не начали заниматься фитнесом? Не стоит! Ведь можно подобрать купальник, который скроет недостатки и подчеркнет достоинства именно вашей фигуры.

Итак, посмотрите в зеркало и определите, какой у вас тип и особенности фигуры. А эти советы помогут вам подобрать купальник, который идеально подойдет вам, пишет Beanstalk.

Как подобрать купальник для вашего типа фигуры

Большая грудь

Первый в нашем списке купальников для вашего типа фигуры: бретельки и косточки - ваши друзья, если у вас большой бюст. Вы можете носить любой стиль, который вам нравится, если он поддерживает и удобен. Ищите регулируемые бретельки, бикини с завязками на шее или что-то с застежкой на спине, которая удерживает костюм, независимо от того, насколько вы активны.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Маленькая грудь

Дамам с плоской или маленькой грудью повезло, потому что они могут носить практически любой стиль. Чтобы подчеркнуть область груди, выберите что-нибудь, что привлечет внимание к верху, например, оборки, принты и украшения. Бандо и бикини - отличный выбор.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Plus size

Купальники больших размеров так же разнообразны, как и обычные купальники, поэтому выбирайте тот стиль, который подходит вашему типу фигуры, будь то яблоко, груша, пышные формы или прямоугольник. Сплошные купальники - популярный выбор, потому что они полностью закрывают тело, но вы можете обойтись и другими стилями, если заставите элементы дизайна работать на вас. Фасоны с завязками на талии идеально подходят для того, чтобы казаться стройнее в средней части тела, а однотонные или тонкие принты отвлекают внимание от областей, которые вы хотите скрыть.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Скромные объемы

Оборки, рюши, бахрома, яркие принты, окантовка и соблазнительные фасоны - лучшие купальники для вашего типа фигуры. Эти украшения отвлекают внимание от более плоской попы и верха и создают иллюзию округлостей. Выберите дерзкий низ, а не полностью закрытый, чтобы лучше показать свои достоинства.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

"Груша"

Женщины с фигурой "груша" более пышные в нижней части, чем в верхней, поэтому это означает, что нужно закрывать нижнюю часть тела, одновременно привлекая внимание к зоне декольте или бюсту. Попробуйте глубокий вырез с гладким простым низом или бикини в стиле колор-блок с ярким принтом сверху и однотонным низом. Избегайте шорт для мальчиков и плавок из дополнительной ткани, которая увеличивает объем.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Короткие ноги

Плавки с вырезом идеально подходят для девушек с короткими ногами, которые хотят удлинить образ. Попробуйте стринги, если у вас стройный низ, или модные модели с высоким вырезом (вспомните 80-е и оригинальные "Спасатели Малибу"), которые создают иллюзию длинных ног.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Длинные ноги

Для счастливиц с более длинными ногами нет предела возможностям. Вы можете носить любой купальник для вашего типа фигуры, от полностью закрывающих плавок до едва заметных бикини. Если вы хотите преуменьшить длину и выглядеть менее долговязо, попробуйте плавки-юбку, бикини с низкой посадкой или мужские плавки-шорты.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Короткое тело

Короткий торс нуждается в украшениях, чтобы удлинить ногу и привлечь внимание к области бюста. Выбирайте низ с низкой посадкой, бикини на завязках и все, что удлиняет ноги, а также топы с бретельками или что-то с украшенным или глубоким вырезом.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Большой живот

Мы все можем извлечь выгоду из купальника, который держит область живота подтянутой и плоской, не так ли? На самом деле это очень легко сделать, если вы выберете правильный стиль. Сплошной костюм с глубоким вырезом и украшенной талией блестяще сочетается с низом с высокой талией, который можно сочетать с узорчатым или ярким верхом.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Крупные бедра

Подчеркните свои большие бедра, как у Бейонсе, в купальнике, который привлекает внимание к самой тонкой части туловища (линии талии), а также к груди и плечам. Любой низ с завышенной талией или высокой посадкой прекрасно сочетается с украшенным верхом и глубоким вырезом.

Как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры: важные советы

Как выбрать купальник по фигуре (фото: beanstalkmums.com.au)

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

Мы также писали, какие пять моделей купальников будут самыми модными и трендовыми летом 2022.

А также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

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