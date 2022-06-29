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Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

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Середа 29 червня 2022 19:03
Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа Головні убори літа 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Для багатьох саме головні убори є ахіллесовою п‘ятою у гардеробі, і це зовсім не дивує. Оскільки головний убір в композиції образу розташовується безпосередньо у портретній зоні, то відповідно на нього звертається найбільша увага.

Стиліст Матвій Калугін показав в Instagram актуальні силуети та моделі, які допоможуть вам підкреслити індивідуальність та додати завершеності образам (ну і захистити голову від палаючого сонця).

Модні головні убори літа 2022:

Кепки - база літнього гардеробу. Проте чудово пасують і на демісезон, у комбінаціях з пальто або тренчами. Якщо у вас високе чоло, краще обирати більш глибоку посадку кепки.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Хустки можна не лише пов‘язувати на голову, але й носити в якості топа, поясу чи аксесуару на сумці.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Як зараз пам‘ятаю, що візори були популярними в 00-х, і тепер вони повернулися! Щоправда, вже в новіших дизайнах - наприклад, з рафії чи пластику.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Після нашої перемоги на "Євробаченні", панама стала одним з об‘єктів бажань багатьох українців. Стильні моделі можна знайти і в українських брендах.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Капелюх-федора з легкого матеріалу не лише захистить вас від сонячних променів, але й буде максимально харáктерним елементом образів.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Плетені капелюхи для міського стилю слід обирати обережно. Нехай це буде не надто широкополий капелюх, наприклад, канотье або капелюх-сафарі.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Кепі, або baker boy cap, круто доповнить літні образи в кежуал, драматичній та навіть романтичній естетиці.

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Плетені панами додадуть образам розслабленості та деякої інфантильності. Складний, проте дуже життєрадісний головний убір!

Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літаЯкі головні убори в тренді влітку 2022 (фото: instagram.com/matveyykl)

Нагадаємо, раніше стиліст назвав головні тренди чоловічої моди літа 2022.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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