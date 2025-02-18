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Інна Бєлєнь зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з Тереном

Вівторок 18 лютого 2025 11:11
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Інна Бєлєнь зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з Тереном Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця проєкту "Холостяк-13" Інна Бєлєнь зізналася, чи готова до нових стосунків після розриву з Олександром Тереном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram волонтерки.

У stories підписники запитали Інну, чи готова вона зараз відкрити нову сторінку у своєму особистому житті.

Підприємниця відповіла, що історія з "Холостяком" для неї завершена, і вона відкрита до нового романтичного досвіду.

Цього тижня Інна збирається на перше побачення, але деталей про чоловіка, який привернув її увагу, поки не розкриває.

"Розділ Холостяк закритий, нова сторінка відкрита. І знаєте що? Цього тижня в мене перше побачення", - написала Бєлєнь.Інна Бєлєнь зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з ТереномІнна Бєлєнь збирається на побачення (скріншот)

Нагадаємо, кілька тижнів тому Олександр Терен та Інна Бєлєнь повідомили, що їхні стосунки завершилися.

Подробиці розставання розкривати екс-закохані не стали, зазначивши, що “найважливіші слова сказані віч-на-віч”.

У коментарях фани розділилися на два табори: одні висловили підтримку Інні та Олександру, а інші переконані, що вони просто виконали умови контракту, і тому настав час для оголошення розриву.

Багато користувачів не були здивовані цією новиною, адже натяків на труднощі в їхніх стосунках було більше, ніж моментів щастя.Інна Бєлєнь зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з ТереномІнна Бєлєнь та Олександр Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Пізніше між ветераном війни та підприємницею виникла публічна сварка. Терен, емоційно реагуючи, звернувся до підписників колишньої, які почали хейтити його в коментарях. Інна, своєю чергою, виступила на захист своїх шанувальників.

До слова, раніше нумеролог відповіла, чому насправді розсварилися "Холостяк" Терен та Бєлєнь.

Окрім цього, астролог розповідала, хто з фіналісток проєкту найбільше підходив Терену.

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