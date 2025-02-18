Інна Бєлєнь зізналась, чи готова до нових стосунків після розриву з Тереном

Переможниця проєкту "Холостяк-13" Інна Бєлєнь зізналася, чи готова до нових стосунків після розриву з Олександром Тереном .

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram волонтерки.

У stories підписники запитали Інну, чи готова вона зараз відкрити нову сторінку у своєму особистому житті.

Підприємниця відповіла, що історія з "Холостяком" для неї завершена, і вона відкрита до нового романтичного досвіду.

Цього тижня Інна збирається на перше побачення, але деталей про чоловіка, який привернув її увагу, поки не розкриває.

"Розділ Холостяк закритий, нова сторінка відкрита. І знаєте що? Цього тижня в мене перше побачення", - написала Бєлєнь. Інна Бєлєнь збирається на побачення (скріншот)

Нагадаємо, кілька тижнів тому Олександр Терен та Інна Бєлєнь повідомили, що їхні стосунки завершилися.

Подробиці розставання розкривати екс-закохані не стали, зазначивши, що “найважливіші слова сказані віч-на-віч”.

У коментарях фани розділилися на два табори: одні висловили підтримку Інні та Олександру, а інші переконані, що вони просто виконали умови контракту, і тому настав час для оголошення розриву.

Багато користувачів не були здивовані цією новиною, адже натяків на труднощі в їхніх стосунках було більше, ніж моментів щастя. Інна Бєлєнь та Олександр Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Пізніше між ветераном війни та підприємницею виникла публічна сварка. Терен, емоційно реагуючи, звернувся до підписників колишньої, які почали хейтити його в коментарях. Інна, своєю чергою, виступила на захист своїх шанувальників.