Інна Бєлєнь розкрила правду про свій роман із відомим співаком

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь, яку нещодавно запідозрили в романі з колишнім учасником гурту "ДіО.фільми" Вадимом Олійником , чесно відповіла, що насправді відбувається в її особистому житті.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Переможниця реаліті-шоу після розставання з головним героєм - ветераном війни Олександром Тереном - довгий час не коментувала своє особисте життя. Тепер вона вирішила розставити всі крапки над "і" і відповісти на запитання підписників у Stories.

Звісно, найбільше запитань було про те, чи є у Бєлєнь нові стосунки.

"Я не у стосунках. У мене немає відносин. Чоловіка, коханця теж. З Олійником роману немає, депутата на рахунку теж. Кого мені там ще приписували?" - з іронією відповіла дівчина.



Інна Білень відреагувала на чутки про неї (скриншот)

У наступній Stories фіналістка "Холостяка" зазначила, що якщо у неї з'явиться друга половинка, вона не буде це приховувати.

"Я не буду підігрівати ніякі плітки або робити провокації. Я просто виставлю фото і напишу, що щаслива", - підкреслила вона.



Переможниці "Холостяка" розповіла про особисте життя (скриншот)

Нагадаємо, Інна Бєлєнь розійшлася з Олександром Будьком "Тереном" через місяць після фіналу. Перед цим пара публічно посварилася: Інна під час інтерв'ю Славі Дьоміну заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску щодо швидкого переходу на рідну мову. Терен був не згоден із цією позицією. Після цього пара деякий час не коментувала питання, разом вони чи ні.

Після розриву з головним героєм дівчина вже говорила, що готова до нових стосунків, ба більше, вона навіть сходила на перше побачення.

Потім дівчина з'явилася на фото зі співаком Вадимом Олійником - їх одразу запідозрили в романі.

Терен зі свого боку підігрів чутки про свій роман з відомою блогеркою Оленою Мандзюк. Вони знялися для ролика бренду "Гаптувальня" в національних українських костюмах в образах нареченого і нареченої.



Інна Білень та Олександр Терен після фіналу "Холостяка" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

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