Відома блогерка вразила одкровеннями про "Холостяка" Терена на тлі чуток про їхній роман

Блогерка Олена Мандзюк, якій вже декілька місяців "приписують" роман з головним героєм "Холостяка" Олександро Будьком, публічно до нього звернулася. Вона зізналася, за що вдячна Терену (позивний ветерана).

Що між Тереном та Мандзюк

Так, блогерка поділилася кадрами з Олександром. Разом вони ходили на захід, який нещодавно влаштувала Раміна Есхакзай. А в описі до кадрів Мандзюк вирішила зізнатися, що вона бореться з проблемами.

"Ще кілька місяців тому я тонула. Не у воді - у собі. Безсилля, виснаження, відчай, які накривали хвилею, і я вже не намагалася виборсатися. Просто йшла на дно. Колись намагалась працювати з психологами - одним, другим. Здавалося, що все це марно. Що нічого вже не зміниться. Що ніхто не зможе дотягнутися до мене крізь цей морок", - написала Олена.

Вона зазначила, що впоратися з усім цим їй допомагає Терен. Бо він для неї - людина, яка не дозволяє тонути, та не слухає, коли вона відмовляється від підтримки.



Мандзюк і Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

"Це він знайшов психотерапевта з найкращими відгуками та рекомендаціями. Це він буквально поставив мене перед фактом, що я піду на першу онлайн-зустріч. Це він проконтролював, щоб я не відмінила її. Це він переконав мене продовжити терапію, коли хотілося втекти", - заявила блогерка.



"Завдяки йому я приймаю ліки. Завдяки йому я вірю, що мій стан покращиться. Завдяки йому я вірю, що одужаю. Я могла б сказати це все йому особисто, без зайвих слів тут. Але я хочу, щоб ви знали: підтримувати друзів - це більше, ніж просто сказати "я поруч". Це означає стояти за них, коли вони не можуть стояти самі", - додала вона.

Мандзюк не приховує, що Будько став для неї "рятувальним колом".

"Дякую, Саша. За силу, за наполегливість, за те, що витягнув мене з глибини. І якщо ви це читаєте - надія є. Навіть якщо зараз ви її не бачите", - резюмувала блогерка.

В коментарях під фото юзери зазначають, що Терен і Мандзюк гарно виглядають разом. Втім, на питання про романтичні стосунки блогерка не відповідає.

Чому Терену та Мандзюк "приписують" роман

Після фіналу "Холостяка", де Терен обрав Інну Бєлєнь, глядачі сподівалися, що ветеран буде будувати стосунки саме з нею. Втім, потім між ними виникла суперечка, яка переросла у публічний скандал. І згодом Будько та фіналістка "Холостяка" розірвали стосунки та заявили, що більше вони не разом.

А потім Терен полетів на Кіпр. І там він "засвітився" з Мандзюк. Але вони зазначили, що між ними лише дружба.

Нещодавно ж Будько та Мандзюк підігріли чутки про роман, коли з'явилися у весільному вбранні. Вони постали в образах нареченого і нареченої в традиційному українському одязі.

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