Учасниця "Холостяка" несподівано висловилася про Терена: "Як подобався, так і подобається"

Сомельє Аліна Пухальська, яка брала участь в романтичному реаліті "Холостяк" з Олександром Будьком (позивний - Терен), розповіла, чому не дійшла до фіналу. Також вона зізналася, що їй не сподобалося в головному герої шоу та що вона думає про нього зараз.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Аліна розповіла на програмі "33 питання", яке вже вийшло на YouTube.

За словами Пухальської, вона не ображена Терена. На шоу, вважає сомельє, між нею та Олександром просто не виникло якогось романтичного зв'язку. Але він їй подобався і досі.

"Не метч у нас був з Олександром. В мене немає ніяких до нього претензій. Він до речі класний хлопець, він мені подобається. Як подобався, так і подобається. Просто не метч. Я не його типаж", - зазначила Аліна.

Окрім цього, блогерка зізналася, чому Терен не підходить їй в ролі обранця. Вона помітила, що Олександр не надто емоційний. А сама Аліна звикла бачити поруч з собою не таких чоловіків.

"Він для мене трішечки захолодний, я люблю більш емоційні та пристрасні стосунки", - пояснила Пухальська.

Нині вона не спілкується з Тереном, але часто бачить новини про нього в соцмережах. За словами Аліни, від нього важко "сховатися",

"Ні, не слідкую, але від нього не сховаєшся. Він же ж всюди! Тому так чи інакше слідкую", - пожартувала сомельє.

Що Пухальська казала про Терена раніше

В інтерв'ю РБК-Україна Аліна, яка залишила "Холостяк" у другому випуску, зізнавалася, що не поспішала з висновками щодо Олександра.



Аліна з "Холостяка" (скріншот)

"Перше, що привернуло мою увагу, - це його очі: вони були дуже виразні та з проникливим поглядом. Мабуть, саме це мене і зачепило. Щодо майбутніх стосунків - зазвичай я не поспішаю з такими висновками", - казала Пухальська.

"Стосунки - це завжди процес, і я вважаю, що важливо спочатку пізнати людину, зрозуміти, як вона поводиться в різних ситуаціях. Для мене важливо бачити партнера не лише у найкращі моменти, а й у складних обставинах, щоб зрозуміти, чи ми дійсно підходимо одне одному", - додавала вона.

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