Інна Бєлєнь після розриву з Тереном підігріла чутки про роман з відомим співаком

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь, яка нещодавно зізналася, що відкрита до нових стосунків після розриву з Олександром Тереном, підігріла чутки про новий роман з колишнім учасником гурту "ДіО.фільми" Вадимои Олійником.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співака.

Так, артист опублікував фото, на якому позує разом з Інною на тлі засніженого краєвиду.

"Гарних вихідних", - підписав співак фото й позначив Бєлєнь. Інна Терен та Вадим Олійник (фото: instagram.com/innka_belen)

У коментарях до допису Інна написала: "Цілий пост для мене, яка честь".

Шанувальники не сподівалися побачити спільний знімок співака та переможниці "Холостяка".

Дехто припустив, що це своєрідний натяк на майбутній сезон "Холостячки", тоді як інші вважають, що між Владом і Інною може бути романтичний зв’язок.

Топ, вітаємо, гарних вихідних

Ваааау

Прогрів до нового сезону "Холостячка"

Оце поворот

Ну які гарні

Нагадаємо, про розставання Інни Бєлєнь та Олександра Терена стало відомо минулого місяця. В інтерв’ю Терен зізнався, що не відчув глибокого емоційного зв’язку зі своєю обраницею, тоді як Інна зазначила, що закохалася в нього під час участі в романтичному шоу.

Щодо особистого життя Вадима Олійника, він чотири роки був у стосунках із Софією Нестеренко.

У січні артист повідомив, що вони вирішили зробити паузу у стосунках. За його словами, причиною такого рішення стали особисті пошуки себе.