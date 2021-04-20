В переходе киевского метро произошел обвал: "он устал" (фото)
В Киеве произошло обрушение в подземном переходе станции метро "Оболонь", где с потолка упала часть бетонной конструкции.
Об этом 20 апреля передает Telegram-канал "Киев сейчас".
Рухнувшие на пол обломки снял на фото житель столицы, после чего кадры попали в сеть.
Как видно на снимке, в пустынном переходе подземки прямо по центру валяются осколки бетона с балок на потолке. Некоторые из них - довольно крупные.
По предварительной информации никто в результате инцидента не пострадал. Очевидно, тут "помог" жесткий карантин в столице и, в частности, ограничения на пользование наземным видом транспорта и метро, куда пускают только по спецпропускам.
"Пока неизвестно, перекроют ли переход. Так что аккуратнее там", - говорится в публикации.
В Киеве в переходе станции метро "Оболонь" произошел обвал (фото: t.me/kyiv_n)
Пользователи сети уточняют, что ЧП случилось в подземном переходе со стороны выхода к стройке, где возводят новый дом. Также юзеры с сарказмом комментируют обрушение в переходе на "Оболони" и отмечают, что просто "он устал".
Напомним, в январе в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Незалежности", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.
Также мы писали о том, что на днях в Киеве обвалилось сразу несколько балконов, после чего жителей дома эвакуировали, а в сети появилось фото с места ЧП.