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В переходе киевского метро произошел обвал: "он устал" (фото)

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 18:21
В переходе киевского метро произошел обвал: "он устал" (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве произошел обвал в переходе станции метро
Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошло обрушение в подземном переходе станции метро "Оболонь", где с потолка упала часть бетонной конструкции.

Об этом 20 апреля передает Telegram-канал "Киев сейчас".

Рухнувшие на пол обломки снял на фото житель столицы, после чего кадры попали в сеть.

Как видно на снимке, в пустынном переходе подземки прямо по центру валяются осколки бетона с балок на потолке. Некоторые из них - довольно крупные.

По предварительной информации никто в результате инцидента не пострадал. Очевидно, тут "помог" жесткий карантин в столице и, в частности, ограничения на пользование наземным видом транспорта и метро, куда пускают только по спецпропускам.

"Пока неизвестно, перекроют ли переход. Так что аккуратнее там", - говорится в публикации.

В переходе киевского метро произошел обвал: &quot;он устал&quot; (фото)

В Киеве в переходе станции метро "Оболонь" произошел обвал (фото: t.me/kyiv_n)

Пользователи сети уточняют, что ЧП случилось в подземном переходе со стороны выхода к стройке, где возводят новый дом. Также юзеры с сарказмом комментируют обрушение в переходе на "Оболони" и отмечают, что просто "он устал".

Напомним, в январе в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Незалежности", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.

Также мы писали о том, что на днях в Киеве обвалилось сразу несколько балконов, после чего жителей дома эвакуировали, а в сети появилось фото с места ЧП.

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