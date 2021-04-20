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У переході київського метро стався обвал: "він втомився" (фото)

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 18:21
У переході київського метро стався обвал: "він втомився" (фото) Колаж РБК-Україна: в Києві стався обвал в переході станції метро
Автор: Володимир Костирін

У Києві сталося обвалення в підземному переході станції метро "Оболонь", де зі стелі впала частина бетонної конструкції.

Про це 20 квітня передає Telegram-канал "Київ зараз".

Уламки, що звалилися на підлогу, зняв на фото житель столиці, після чого кадри потрапили в мережу.

Як видно на світлині, в пустельному переході підземки прямо по центру валяються осколки бетону з балок на стелі. Деякі з них - досить великі.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Очевидно, тут "допоміг" жорсткий карантин у столиці та, зокрема, обмеження на користування наземним видом транспорту і метро, куди пускають тільки за спецперепустками.

"Поки невідомо, чи перекриють перехід. Так що акуратніше там", - йдеться у публікації.

У переході київського метро стався обвал: &quot;він втомився&quot; (фото)

У Києві в переході станції метро "Оболонь" відбувся обвал (фото: t.me/kyiv_n)

Користувачі мережі уточнюють, що НП сталася в підземному переході з боку виходу до місця, де йдеться будівництво нового будинку. Також юзери з сарказмом коментують обвалення в переході на "Оболоні" і зауважують, що просто "він втомився".

Нагадаємо, в січні у Києві сталася НП біля метро "Майдан Незалежності", де в переході повністю обвалилася стеля, а людей врятувало диво.

Також ми писали про те, що днями у Києві впало відразу кілька балконів, після чого мешканців будинку евакуювали, а в мережі з'явилося фото з місця НП.

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