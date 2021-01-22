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ЧП возле метро "Майдан Незалежности": людей спасло чудо (фото)

Киев, Пятница 22 января 2021 10:55
ЧП возле метро "Майдан Незалежности": людей спасло чудо (фото)
В переходе метро "Майдан Незалежности" обвалился потолок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 22 января в переходе метро "Майдан Незалежности" произошло ЧП. Там полностью обвалился потолок.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас".

В "Трубе" - подземном переходе на Майдане Независимости обвалился потолок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что только чудо помогло людям не пострадать.

ЧП возле метро &quot;Майдан Незалежности&quot;: людей спасло чудо (фото)В переходе у метро "Майдан Незалежности" обвалился потолок (фото: Киев сейчас)

Причины инцидента также не называются. Спасатели и власти города пока не отреагировали на инцидент.

Также в соцсетях появилось видео обрушившегося потолка. На странице блогера Пан Гольдман в Twitter опубликовали видеоролик ЧП.

Отметим, что капитальный ремонт станции делали еще в 2002 году. Подвесной потолок установили к "Евро 2012" за счет инвесторов. Работы выполняла организация-подрядчик.

Как мы ранее сообщали, в киевском метрополитене разгорелся громкий скандал. Дело в том, что на станции метро "Печерская" в рамках проекта по энергоэффективности завершают работы по установке современного LED-освещения.

Кстати, в метро Киева назвали самые загруженные станции.

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