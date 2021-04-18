ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве обвалилось сразу несколько балконов: фото с места ЧП

Новина українською → Киев, Воскресенье 18 апреля 2021 18:17
В Киеве обвалилось сразу несколько балконов: фото с места ЧП Фото: в Киеве обрушилось несколько балконов (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 18 апреля, в Киеве произошло ЧП. Дело в том, что в доме по улице Половецкая, 14 обвалилось сразу несколько балконов. Жителей дома эвакуировали.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

"На месте спасатели ГСЧС изучают обрушившейся конструкции и целостность самого здания", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фотографии с места трагедии.

В Киеве обвалилось сразу несколько балконов: фото с места ЧПВ Киеве обвалилось сразу несколько балконов: фото с места ЧПВ Киеве обвалилось сразу несколько балконов: фото с места ЧП

В Киеве обрушилось несколько балконов (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети прокомментировали ЧП.

  • Давно пора эти скворечники сносить;
  • Что там сейчас изучать, надо было ремонтировать раньше. Поздно пить Боржоми;
  • Там может склон ползти там соседний дом с трещиной. Еще в 80-ых его сшивали;
  • Вот тем более, знали, что аварийный и всем службам плевать было теперь изучают.

Стоит отметить, что в Киеве иногда происходят подобные случаи. Так, в центре Киева балкон обрушился на авто. Кусок бетонной конструкции упал с большой высоты. К счастью никто не пострадал, кроме припаркованного под домом автомобиля. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки 36-Б.

Ранее на Михайловском переулке фасад одного из старых домов не выдержал и обрушился на автомобиль BMW. После этого инцидента жителей Киева предупредили об опасности ходить возле старых домов, которых очень много в историческом центре города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев чрезвычайное положение
LITE
Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды
Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды