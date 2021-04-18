В Киеве обвалилось сразу несколько балконов: фото с места ЧП
В воскресенье, 18 апреля, в Киеве произошло ЧП. Дело в том, что в доме по улице Половецкая, 14 обвалилось сразу несколько балконов. Жителей дома эвакуировали.
Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
"На месте спасатели ГСЧС изучают обрушившейся конструкции и целостность самого здания", - говорится в сообщении.
Также опубликованы фотографии с места трагедии.
В Киеве обрушилось несколько балконов (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Пользователи сети прокомментировали ЧП.
- Давно пора эти скворечники сносить;
- Что там сейчас изучать, надо было ремонтировать раньше. Поздно пить Боржоми;
- Там может склон ползти там соседний дом с трещиной. Еще в 80-ых его сшивали;
- Вот тем более, знали, что аварийный и всем службам плевать было теперь изучают.
Стоит отметить, что в Киеве иногда происходят подобные случаи. Так, в центре Киева балкон обрушился на авто. Кусок бетонной конструкции упал с большой высоты. К счастью никто не пострадал, кроме припаркованного под домом автомобиля. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки 36-Б.
Ранее на Михайловском переулке фасад одного из старых домов не выдержал и обрушился на автомобиль BMW. После этого инцидента жителей Киева предупредили об опасности ходить возле старых домов, которых очень много в историческом центре города.