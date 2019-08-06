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Пенсии в Украине: выплаты в 2020 году могут существенно вырасти

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 08:22
Пенсии в Украине: выплаты в 2020 году могут существенно вырасти
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине в следующем году могут быть увеличены - в Кабмине назвали суммы

Пенсии в Украине могут возрости уже в 2020 году. Речь идет об увеличении размера минимальной пенсии. Так считает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, о чем он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению чиновника в 2020 году минимальную пенсию можно будет установить на уровне 1700-1750 гривен.

Розенко считает, что на сегодня есть все предпосылки для существенного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии уже в следующем году.

Причем до конца 2020 года размер минималки может быть увеличен до 1900 гривен.

"Это фактически является прожиточный минимумом для нетрудоспособных", - сказал вице-премьер-министр.

Пенсии в Украине: выплаты в 2020 году могут существенно вырасти

Пенсии в Украине (фото: facebook.com/dnrlive)

Кроме того, Павел Розенко допустил, что в 2020 году значительно увеличится размер минимальной заработной платы и достигнет 6500 гривен.

Отметим, что официальной позиции партии "Слуга народа" относительно этого вопроса озвучено не было. А как известно, Госбюджет на 2020 год будет утверждать уже новый парламент, где у партии будет значительное влияние.

Как известно, согласно Бюджетного кодекса Украины, Кабмин должен утвердить и подать в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на следующий год до 15 сентября.

Сейчас размер минимальной пенсии составляет 1669 грн, минимальная зарплата - 4173 грн. А прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность - 1497 грн.

Пенсии в Украине (видео: YouTube/112 Украина)

К слову, ранее мы писали о том, что в Украине в 2019 году существенно выросли выплаты по беременности и родам.

Также мы сообщали, что некоторым категориям украинских пенсионеров повысили пенсии уже с 1 июля 2019 года.

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