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Пенсии в Украине снова повысят: кто получит солидную прибавку уже в июле

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 19:45
Пенсии в Украине снова повысят: кто получит солидную прибавку уже в июле
Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые категории пенсионеров начнут получать не менее двух тысяч гривен в месяц

Пенсии в июле у некоторых категорий украинских пенсионеров могут вырасти до 2 тысяч гривен и по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это повышение будет на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

На ближайшем заседании Кабмина будет принято решение о повышении пенсий гражданам, которые при выходе на пенсию имели большой стаж работы, но при этом вынуждены получать низкие пенсии из-за небольших зарплат.

По словам Владимира Гройсмана, изменения с 1 июля коснутся тех пенсионеров, которые имеют стаж 30 лет - для женщин и 35 лет – для мужчин. Для этих категорий правительство установит пенсию на уровне не менее 2 тысяч гривен.

Это будет очередной этап перерасчета пенсий и далее повышение таких пенсий будет проходить в автоматическом режиме.

Владимир Гройсман пообещал, что все процедурные решения будут закреплены на ближайшем заседании правительства, которое состоится 26 июня.

Пенсии в Украине снова повысят: кто получит солидную прибавку уже в июле

Скриншот (twitter.com/VGroysman)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий уже с 1 июля 2019 года и объясняли, какие категории могут рассчитывать на прибавку.

А также мы писали о том, что украинцев готовят к поэтапному повышению требований по стажу.

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