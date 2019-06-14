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Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на прибавку в июле

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 16:40
Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на прибавку в июле
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

С 1 июля поднимутся выплаты у многих категорий украинцев

Пенсии, а также другие социальные выплаты в Украине повышаются поэтапно и правительство запланировало следующее такое повышение на июль 2019 года. Стало известно, кто сможет получить самую большую прибавку.

Минимальный прожиточный минимум вырастет с 1853 гривен до 1963 гривен. Соответственно, будут увеличиваться и все выплаты, которые привязаны к минимальному прожиточному минимуму.  

Пенсионеры, которые на данный момент получают минимальную пенсию, а это – 1497 гривен, смогут рассчитывать на то, что их пенсия увеличится с июля на 67 гривен.

Самую большую прибавку получат те, кто на данный момент получает максимальную пенсию – им обещана прибавка в размере 670 гривен. Таких пенсионеров в Украине всего 1,9% от общего числа пенсионеров в Украине. Это бывшие депутаты, судьи и т.д.

Если пенсионер имеет полный стаж (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет), и при этом он получает минимальную пенсию, то он может рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 0,1% от минимальной пенсии, которая установлена в Украине, а именно – на 156,4 гривны.

Напомним, ранее мы писали о том, когда украинским пенсионерам стоит ждать очередного повышения пенсий.

А также рассказывали о том, что Пенсионный фонд готовит украинским пенсионерам неприятный сюрприз.

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