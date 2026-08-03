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Зеленський зробив заяву щодо нової посади Умєрова

13:21 03.08.2026 Пн
2 хв
Глава держави пояснив рішення призначити Умєрова на нову посаду
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Зеленський зробив заяву щодо нової посади Умєрова Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Секретар РНБО Рустем Умєров буде призначений новим керівником Служби зовнішньої розвідки України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

Глава держави зазначив, що Рустем Умєров і надалі буде координувати цю роботу (дрон ділс - ред.) і не тільки Близький Схід.

Він також підтвердив інформацію щодо призначення Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки України.

"І щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", - сказав глава держави.

Зеленський зробив заяву щодо нової посади УмєроваФото: Зеленський зробив заяву щодо нової посади Умєрова (інфографіка РБК-Україна)

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Рустем Умєров залишить посаду секретаря РНБО. За його словами, цю посаду обійме Ігор Клименко, а подальшу роль Умєрова має визначити окрема розмова з Володимиром Зеленським.

У ЗМІ припускали, що Умєров може отримати призначення на посаду посла України у США. Водночас Литвин не став ні підтверджувати, ні спростовувати ці повідомлення.

Як відомо РБК-Україна, у політичних колах уже тривалий час обговорюють можливість призначення Умєрова послом у Вашингтоні. Його кандидатуру розглядали ще рік тому, однак тоді дипломатичну місію очолила Ольга Стефанішина.

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