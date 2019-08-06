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Пенсії в Україні: виплати у 2020 році можуть істотно вирости

STYLERЖиття    06.08.2019 - 08:22
Пенсії в Україні: виплати у 2020 році можуть істотно вирости
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні в наступному році можуть бути збільшені - у Кабміні назвали суми

Пенсії в Україні можуть збільшитися вже у 2020 році. Мова йде про збільшення розміру мінімальної пенсії. Так вважає віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, про що він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

На думку чиновника у 2020 році мінімальну пенсію можна буде встановити на рівні 1700-1750 гривень.

Розенко вважає, що на сьогодні є всі передумови для істотного зростання мінімальної зарплати і мінімальної пенсії вже в наступному році.

Причому до кінця 2020 року розмір мінімалки може бути збільшений до 1900 гривень.

"Це фактично є прожитковий мінімум для непрацездатних", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Пенсії в Україні: виплати у 2020 році можуть істотно вирости

Пенсії в Україні (фото: facebook.com/dnrlive)

Крім того, Павло Розенко допустив, що у 2020 році значно збільшиться розмір мінімальної заробітної плати і досягне 6500 гривень.

Зазначимо, що офіційної позиції партії "Слуга народу" щодо цього питання озвучено не було. А як відомо, Держбюджет на 2020 рік буде стверджувати вже новий парламент, де у партії буде значний вплив.

Як відомо, згідно Бюджетного кодексу України, Кабмін повинен затвердити та подати до Верховної Ради проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня.

Зараз розмір мінімальної пенсії становить 1669 грн, мінімальна зарплата - 4173 грн. А прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність - 1497 грн.

Пенсії в Україні (відео: YouTube/112 Україна)

До речі, раніше ми писали про те, що в Україні в 2019 році істотно зросли виплати по вагітності та пологах.

Також ми повідомляли, що деяким категоріям українських пенсіонерів підвищили пенсії уже з 1 липня 2019 року.

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