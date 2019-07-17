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В Украине выросли выплаты по беременности и родах: как изменились цифры

STYLERКурьезы    17.07.2019 - 15:17
В Украине выросли выплаты по беременности и родах: как изменились цифры
В Украине увеличилась помощь при беременности и родах (коллаж: РБК-Украина)

Помощь при беременности и родах значительно возросла с прошлого года

Размер помощи при беременности и после родов увеличился почти на четверть по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Так, в январе-июне 2019 года выплаты повысились на 24,7% по сравнению аналогичным периодом в прошлом году.

"В целом на протяжении января-июня этого года Фонд профинансировал 1,76 млрд грн помощи по беременности и родам", - сказано в сообщении ФССУ.

В Украине выросли выплаты по беременности и родах: как изменились цифры

В Украине увеличилась помощь при беременности и родах (фото: pixabay.com)

Также в Фонде социального страхования уточнили, что такая помощь предоставляется трудоустроенным женщинам. Они получают 100% среднего дохода за все время нахождения в декретном отпуске.

Имеются в виду оплачиваемые 126 календарных дней - 70 дней до родов и 56 дней после них.

В Украине выросли выплаты по беременности и родах: как изменились цифры

В Украине увеличилась помощь при беременности и родах (фото: smartvideonanny)

Ранее сообщалось, что работники сферы образования: учителя школ, преподаватели вузов, а также воспитатели детских садов скоро смогут рассчитывать на прибавку в зарплате в размере 20-70%.

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К слову, недавно Евгений Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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