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Пенсии в Украине: выплаты поднимут еще раз в 2019 году

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 16:18
Пенсии в Украине: выплаты поднимут еще раз в 2019 году
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионеры могут рассчитывать на еще одну прибавку до конца 2019 года

Пенсии в Украине поднялись с 1 июля для многих категорий пенсионеров и правительство изменило систему выплат для нескольких категорий населения. Для большинства пенсионеров сумма выплат привязана к минимальному прожиточному минимуму, который с 1 июля установлен в размере 1564 гривны, а с 1 декабря повысится до 1638 гривен. Об этом пишут "Факты".

Однако некоторые категории пенсионеров, которые до 1 июля получали минимальные пенсии, начнут получать больше. Это те, у кого есть стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин. Эта категория станет получать 2000 гривен, независимо от того, были ли у них дополнительные надбавки к пенсии или нет.

Однако до пенсионной реформы в 2011 году, стаж для женщин составлял 20 лет, а для мужчин – 25 лет. Эти категории получили дополнительные выплаты в марте и апреле 2019 года в размере 2300 гривен.

"Если месячный размер пенсионных выплат и учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) … не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата до пенсии в недостающей сумме", - так сказано в законе.

К примеру, если у мужчины есть стаж 45 лет, и он получал из-за низких зарплат 1500 гривен + доплату за лишние 10 лет стажа (149,70) + доплату за донорство (185,30), то с 1 июля его зарплата станет ровно 2000 гривен. А другой пенсионер имеет стаж 35 лет и у него не было доплат, то он тоже станет получать 2000 гривен.

Пенсии в Украине: выплаты поднимут еще раз в 2019 годуПенсии в Украине: выплаты поднимут еще раз в 2019 году

Скриншот документа 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в июле сделали пересчет выплат еще для нескольких категорий пенсионеров.

А также мы писали о том, что правительство существенно поднимет зарплаты для педагогов.

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