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Пенсії в Україні: наступне підвищення принесе відчутну прибавку

STYLERЖиття    19.07.2019 - 09:47
Пенсії в Україні: наступне підвищення принесе відчутну прибавку
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонери різних категорій отримають підвищені пенсії вже в 2019 році

Пенсії в Україні підвищуватимуть ще кілька разів і уряд анонсував чергове підвищення мінімальних виплат вже з 1 грудня. І це не всі зміни у виплатах українців, пише "АіФ".

Всі мінімальні виплати, які прив'язані до суми прожиткового мінімуму, будуть переглядатися двічі на рік – 1 липня та 1 грудня. Мінімальна пенсія у грудні зросте до 1638 гривень. Також очікується ще одне підвищення пенсійних виплат у січні 2020 року, але воно торкнеться військових пенсіонерів – їм підвищать пенсії на 25%.

У березні 2020 року, за словами віце-прем'єра Павла Розенка, відбудеться ще один автоматичний перерахунок пенсійних виплат, проте на даний момент сказати, на скільки зростуть пенсії, складно, так як надбавка буде залежати від державного бюджету. Його приймають зазвичай восени.

Крім того, в Пенсійному Фонді України розповіли, як будуть нараховуватися виплати тим, хто вийшов на пенсію недавно або тільки збирається. Формула проста: П=Зп*Кс.

Тобто, офіційна заробітна плата застрахованої особи буде множитися на коефіцієнт страхового стажу і таким чином буде обчислюватися сума пенсійних виплат.

За 2019 рік пенсії збільшилися у багатьох категорій. Приміром, пенсії по інвалідності піднялися на 20% і зараз складають 2402 гривні. Пенсії по втраті годувальника – на 18%, ця категорія отримує 2661 гривню. Середня пенсія в Україні за 2019 рік тепер становить 3009 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зросли виплати по вагітності та пологах.

А також ми розповідали про те, як збільшилися пенсії у чорнобильців і ветеранів АТО.

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