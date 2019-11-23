Пенсии в Украине: какие сюрпризы ожидают украинцев в ближайшее время

Пенсии в Украине будут повышаться и в следующем, 2020 году и в бюджете зафиксировано сделать это в два этапа. В декабре 2019 года пенсионеров ждет небольшое повышение – всего на 74 грн и это связано с повышением прожиточного минимума. Минимальная пенсия вырастет с 1564 грн до 1638 грн.

Когда и кому ожидать повышение пенсий

Следующий этап повышения ожидается в июле 2020 года – минимальные выплаты украинским пенсионерам вырастут до 1712 грн. В декабре 2020 года – пенсия еще вырастет, до 1769 грн. За год ожидаемая прибавка составит всего 131 грн.

Однако есть и приятные сюрпризы – в бюджете заложили возможность выплат для одиноких получателей пенсий или государственной помощи тем, кто не имеет права на пенсию и уже достиг возраста 80 лет. На данный момент еще неизвестно, как будут распределять эти деньги.

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Стаж для пенсий изменится

С 2020 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь общий стаж не менее 27 лет. Если стаж составляет от 17 до 27 лет, то на пенсию можно будет выйти только в 63 года, а если еще меньше, от 15 до 17 лет – то не раньше 65 лет.

С июля 2020 года пенсии украинцам начнут начислять и делать перерасчеты автоматически и для этого должны создать специальный электронный сервис. Предполагается, что механизм автоматического назначения пенсий по возрасту исключит необходимость обращаться в Пенсионный Фонд с бумагами и заявлениями.

Кому пенсия не положена

В Украине есть несколько категорий граждан, которые по разным причинам не имеют права на пенсию. Вместо нее такие граждане могут получать государственную социальную помощь. В частности, это касается лиц с инвалидностью, лиц, у которых умер кормилец или лиц, которые достигли соответствующего возраста, но не имею права на пенсию.

Согласно Закону Украины "О социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" в редакции от 9 августа 2019 года, для таких категорий предусматривается следующее: государственная помощь назначается лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью.

Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Также это касается тех, кто получает пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве и малообеспеченные граждане (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Кому пенсии должны пересматривать регулярно

Начальник Мелитопольского отдела обслуживания граждан Главного управления пенсионного фонда Украины Светлана Христова сообщила, что есть категория граждан, которым перерасчет пенсий должны делать регулярно.

Это пенсионеры, которые достигли 65-летнего возраста. По словам специалиста, пенсия для этой категории зависит от размера минимальной зарплаты, и размер их пенсий должен составлять не менее 40% от нее.

"Так как сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 4173 гривны, то и пенсия соответственно должна составить для тех, кто достиг 65 лет не менее 1669,20 гривен", - объяснила Христова.