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Украинцам урежут субсидии: людей ждет неприятный сюрприз

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 21:16
Украинцам урежут субсидии: людей ждет неприятный сюрприз
Субсидии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Размер средней субсидии для украинцев сократился по сравнению с прошлым годом

Размер субсидии в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизился и среднее значение составило 492,1 гривны. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Всего право на субсидию для оплаты "коммуналки" получили более 2 400 000 домохозяйств.

Сумма назначенных субсидий за десять месяцев составила почти 1,7 млрд грн (в январе-октябре прошлого года – почти 1,2 млрд грн).

В госбюджете на 2020 год сокращены расходы на субсидии семьям, а также на приобретение печного бытового топлива и сжиженного газа. На эти нужды в бюджете заложили 47,6 млрд грн, то есть меньше по сравнению с 2018 годом.

Еще одним неприятным сюрпризом для людей станет то, что правительство уже повысило для населения с 1 мая ставку обязательного платежа за коммунальные услуги с 15% до 20%.

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Украинцам урежут субсидии: людей ждет неприятный сюрпризСубсидии в Украине урежутся (фото: РБК-Украина)

Теперь, чтобы оформить субсидию, необязательно выходить из дома. Для этого нужно войти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) и найти там раздел "Е-сервисы", а в нем - вкладку "Субсидии".

Напомним, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном до дома).

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