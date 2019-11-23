Пенсії в Україні: які сюрпризи чекають на українців найближчим часом

Пенсії в Україні будуть підвищуватися і в наступному, 2020 році, і в бюджеті зафіксовано зробити це в два етапи. У грудні 2019 року пенсіонерів чекає невелике підвищення – всього на 74 грн і це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте з 1564 грн до 1638 грн.

Коли і кому очікувати підвищення пенсій

Наступний етап підвищення очікується в липні 2020 року – мінімальні виплати українським пенсіонерам зростуть до 1712 грн. У грудні 2020 року – пенсія зросте до 1769 грн. За рік очікувана надбавка складе всього 131 грн.

Проте є і приємні сюрпризи – в бюджеті заклали можливість виплат для одиноких одержувачів пенсій або державної допомоги тим, хто не має права на пенсію і вже досягли віку 80 років. На даний момент ще невідомо, як будуть розподіляти ці гроші.

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Стаж для пенсій зміниться

З 2020 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати загальний стаж не менше 27 років. Якщо стаж становить від 17 до 27 років, то на пенсію можна буде вийти тільки у 63 роки, а якщо ще менше, від 15 до 17 років – то не раніше 65 років.

З липня 2020 року пенсії українцям почнуть нараховувати і робити перерахунки автоматично і для цього повинні створити спеціальний електронний сервіс. Передбачається, що механізм автоматичного призначення пенсій за віком виключить необхідність звертатися до Пенсійного Фонду з паперами і заявами.

Кому пенсія не призначена

В Україні є кілька категорій громадян, які з різних причин не мають права на пенсію. Замість неї такі громадяни можуть отримувати державну соціальну допомогу. Зокрема, це стосується осіб з інвалідністю, осіб, у яких помер годувальник або осіб, які досягли відповідного віку, але не мають права на пенсію.

Згідно з Законом України "Про соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" в редакції від 9 серпня 2019 року, для таких категорій передбачається наступне: державна допомога призначається особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Також це стосується тих, хто одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві та малозабезпечені громадяни (крім осіб з інвалідністю I групи і дітей померлого годувальника).

Кому пенсії повинні регулярно переглядати

Начальник Мелітопольського відділу обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України Світлана Христова повідомила, що є категорія громадян, яким перерахунок пенсій повинні робити регулярно.

Це пенсіонери, які досягли 65-річного віку. За словами фахівця, пенсія для цієї категорії залежить від розміру мінімальної зарплати, і розмір їх пенсій має становити не менше 40% від неї.

"Так як зараз в Україні мінімальна зарплата становить 4173 гривні, то і пенсія відповідно повинна скласти для тих, хто досяг 65 років не менше 1669,20 гривень", - пояснила Христова.