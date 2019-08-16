Пенсії в Україні знову будуть підвищуватися: кому пощастить з виплатами

Українцям пояснили, що робити, якщо вони не згодні з перерахунком
Пенсії в Україні найближчим часом будуть знову перераховані, так як в законодавство були внесені істотні зміни. Як повідомили в Пенсійному фонді України, всі перерахунки будуть проведені в автоматичному режимі.
Проте пенсіонери, які не згодні з тією сумою, яку їм нарахували, вони можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду в індивідуальному порядку.
Зокрема, індивідуальні перерахунки пенсій можуть бути зроблені для тих, хто:
Для індивідуального перерахунку пенсії в Пенсійному фонді потрібно подати заяву та додаткові документи.
Найближчий перерахунок пенсій заплановано на 1 грудня 2019 року. Пенсії в середньому зростуть на суму від 74 гривень до 740 гривень. Мінімальна пенсія в Україні зросте до 1638 гривень.
Надбавка буде розраховуватися для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку, причому відсоток будуть вираховувати як суму половини інфляції за 2019 року і половину від зростання середньої зарплати.
В обов'язковому порядку зростуть пенсії у трьох категорій:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українці можуть отримати додаткові соцвиплати в серпні.
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