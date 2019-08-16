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Пенсії в Україні знову будуть підвищуватися: кому пощастить з виплатами

STYLERЖиття    16.08.2019 - 09:41
Пенсії в Україні знову будуть підвищуватися: кому пощастить з виплатами
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям пояснили, що робити, якщо вони не згодні з перерахунком

Пенсії в Україні найближчим часом будуть знову перераховані, так як в законодавство були внесені істотні зміни. Як повідомили в Пенсійному фонді України, всі перерахунки будуть проведені в автоматичному режимі.

Проте пенсіонери, які не згодні з тією сумою, яку їм нарахували, вони можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду в індивідуальному порядку.

Зокрема, індивідуальні перерахунки пенсій можуть бути зроблені для тих, хто:

  • Продовжує працювати і вже отримав страховий стаж.
  • Надасть документи про працевлаштування/звільнення з роботи.
  • Надасть нові документи про стаж або заробіток, які не були враховані при нарахуванні пенсії.
  • Надасть документи, які дають право на нарахування добавок, підвищень, доплат.

Для індивідуального перерахунку пенсії в Пенсійному фонді потрібно подати заяву та додаткові документи.

Найближчий перерахунок пенсій заплановано на 1 грудня 2019 року. Пенсії в середньому зростуть на суму від 74 гривень до 740 гривень. Мінімальна пенсія в Україні зросте до 1638 гривень.

Надбавка буде розраховуватися для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку, причому відсоток будуть вираховувати як суму половини інфляції за 2019 року і половину від зростання середньої зарплати.

В обов'язковому порядку зростуть пенсії у трьох категорій:

  • Пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію.
  • Пенсіонери, які отримують максимальну пенсії (10 мінімальних пенсій)
  • Пенсіонери, у яких стаж вище норми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українці можуть отримати додаткові соцвиплати в серпні.

А також розповідали про те, кому і на скільки підвищать пенсії в 2020 році.

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