Зеленського запитали про повернення Федорова на посаду: ось що відповів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова з посади. За словами глави держави, рішення пов’язане не з однією людиною, а з необхідністю ефективної роботи всієї системи під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського Sky News .

В інтерв’ю журналісту глава держави заявив, що поважає і Федорова, і колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, однак наголосив: важливі військові операції не залежать від однієї людини.

За словами Зеленського, успіх операцій, зокрема ударів по цілях на території Росії, є результатом роботи багатьох структур - розвідки, спеціальних служб, військових підрозділів та командування.

На запитання журналіста, чи може президент повторно призначити Федорова, Зеленський прямо не відповів. Водночас він дав зрозуміти, що не хоче, щоб внутрішні суперечки між посадовцями впливали на ухвалення військових рішень.

Президент заявив, що під час війни він не може витрачати час на врегулювання постійних конфліктів між різними структурами.

Зеленський окреслив свою позицію щодо відставки Федорова та Сирського (інфографіка РБК-Україна)

"У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні", - сказав Зеленський, пояснюючи свою позицію.

За його словами, зараз потрібен новий підхід до мобілізації та нові кроки. Потрібна єдність між Генштабом та Міноборони. А ще важливо розв'язувати питання антибалістики.

Зеленський Зазначив, що поважає як Сирського, цінить успіхи Федорова у галузі дронів, але президент також наголосив, що навіть найсучасніші технології не можуть повністю замінити військових на передовій, натякаючи, що на фронті далеко не все вирішують безпілотники.

"Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто", - сказав український президент."