Есть небольшие запасы: эксперты дали прогноз по курсу доллара на начало осени

Курс доллара в сентябре 2019 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты объяснили, как повлияет на курс валют выплаты по госдолгу

Эксперты объяснили, как на курсе валюты отразятся выплаты по государственному долгу, а также спрогнозировали, каким будет в начале осени курс гривны в Украине. Об этом пишет издание "Сегодня".

Несмотря на то, что дефицит госбюджета Украины превысил миллиард долларов, по данным Госказначейства, за семь месяцев 2019 года, доход составил 584,1 миллиарда гривен или 97,4% от запланированного. Как считают в Министерстве финансов, это случилось благодаря тому, что курс гривны укрепился и вместо заложенного в первом полугодии 28,3 за доллар, он удерживается на уровне 26,9 за доллар. Тем не менее чиновники уверены, что пиковые выплаты в сентябре по госдолгу Украина переживет.

"По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счету составляла 49 млрд гривен, а на валютных счетах Госказначейства в гривневом эквиваленте находилось еще 76,8 млрд грн. Накопленных средств достаточно для обслуживания и выплат госдолга в ближайшие месяцы, что смягчает вызовы, которые стоят перед нами", - говорят в Минфине.

В августе по долгам Украина должна заплатить 9,7 миллиарда гривен, в октябре – 17,5 миллиарда гривен, а в декабре – 8,6 миллиарда гривен. Самую большую сумму придется отдать в сентябре – 58,5 миллиарда гривен.

Курс доллара в сентябре 2019 - мнение экспертов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако аналитики и эксперты уверены, что даже такая сумма выплат не сильно скажется на курсе валют.

"Сегодня все риски сентябрьских пиков сняты. Например, у нас достаточно денег в золотовалютном резерве. Скорее на курс повлияют другие факторы. Например, снижение цен на сырье на мировых рынках. Если говорить конкретно о курсе, то к пиковым выплатам они запланированы на начало месяца. Я бы говорил о сохранении курса в границах 25—26 гривен за доллар", - считает аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

А вот экономист Александр Савченко думает, что проблемы могут начаться намного позднее и к концу года доллар может немного "подрасти".

"Нацбанк не будет выходить на валютный рынок и скупать доллары. Плюс сейчас сокращаются расходы — будет меньше тратиться инвестиционных денег. К тому же Минфин продолжает занимать деньги под большие проценты и в гривне, и в валюте. И за счет сверхлимита новых долгов и будут покрыты выплаты в сентябре. Но это "халиф на час" — в будущем это может негативно отразиться на курсе гривны. В целом же до конца года, я думаю, будет 27—27,5 гривны за доллар, но при условии, что не будет экстремальных событий", - отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о существенном повышении цен на продукты уже в сентябре.

А также рассказывали о том, что эксперт спрогнозировал скачок курса доллара до 30 гривен.