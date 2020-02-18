Пенсии в Украине 2020: украинцам приготовили неприятный сюрприз

Пенсии в Украине в 2020 году будет оформить сложнее из-за новых требований к необходимому страховому стажу, а для женщин с 1 апреля повысят пенсионный возраст. Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кому нужно будет дорабатывать до 63 или 65 лет - в материале Styler.

Так, согласно требований пенсионной реформы 2018 года, страховой стаж в Украине увеличивается ежегодно. В 2020 году нужно отработать 27 лет с ежемесячными взносами в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования (трудовой стаж до 2004 равняется страховому), чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

И с каждым годом требования к стажу будут повышаться, пока не достигнут 35 лет до 2028 года.

Что делать, если стажа не хватает?

Украинцы, достигшие 60 лет, которые не имеют необходимого страхового стажа, могут проработать еще три года, выйдя на пенсию в 63 (тут на 2020 год нужно от 17 до 27 лет стажа). Если к 63 годам не удалось заработать стаж, то предлагается выход на пенсию в 65 лет (стаж от 15 до 17 лет на 2020 год).

Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", - говорят в ПФУ.

В том случае, если на момент достижения пенсионного возраста человек не работает, но и не получил право на получение выплат из-за отсутствия необходимого стажа, ему могут начислить государственную социальную помощь.

"Ее назначают с учетом имущественного положения потенциального пенсионера и его среднемесячного совокупного дохода", - объяснили в Пенсионном фонде.

Кроме того, стаж можно купить. Так, законодательство предусматривает возможность покупки до пяти лет стажа, при этом каждый год обойдется приблизительно в 25 тысяч.

Увеличение страхового стажа в Украине (lawportal.com.ua)

Пенсионный возраст для женщин

Женщины могут выйти на пенсию досрочно при необходимом страховом стаже (единый для всех). На данный момент в 59 лет на пенсию могут выйти только женщины, достигшие этого возраста не позже 30 сентября 2019 года (родившиеся до 1 октября 1960-го года).

А с 1 апреля 2020 года возраст выхода на пенсию для женщин повысится до 59,5 лет. До достижения 60 лет в этом году на пенсию смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Но с 2021 года пенсионный возраст будет единым, как для женщин, так и для мужчин.