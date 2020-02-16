Пенсия в Украине: в марте некоторые категории ожидает неприятный сюрприз

Пенсия в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине повысят в марте, но не всем категориям украинцев

Пенсия в Украине в 2020 году будет подниматься несколько раз и это связано с ростом минимального прожиточного минимума и плановой индексацией. Также будут повышаться пенсии для отдельных категорий граждан. "Осовременивание" пенсий производится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию ранее, могли получать выплаты выше прожиточного минимума.

В марте будет произведена переиндексация для пенсионеров, которые получали выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны.

В эту категорию войдут:

Пенсии по возрасту

Пенсии по инвалидности

Пенсии по потере кормильца

Пенсии по выслуге лет

Пенсии военнослужащих срочной службы, назначение по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Также добавки получат чернобыльцы-ликвидаторы, которые получают пенсии, назначенные по Закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", ранее они были рассчитаны исходя из показателя средней зарплаты за 2006 год – 928, 81 гривен.

Все добавки, которые получат пенсионеры этих категорий – не одноразовые, это увеличение пособий на ближайший год.

Не получат надбавок в марте такие категории пенсионеров:

Те, кто получает максимальные пенсии.

Социальные пенсии – выплаты, которые начислялись лицам без стажа и заработной платы.

Специальные пенсии (госслужащие, прокуроры, судьи, помощники народных депутатов, научные сотрудники).

Следующее повышение пенсий в 2020 году запланировано на апрель – выплаты увеличат тем пенсионерам, которые еще работают. Если у такого пенсионера после выхода на пенсию увеличился стаж еще на два года, то ему будет сделан перерасчет.