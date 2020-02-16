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Пенсия в Украине: в марте некоторые категории ожидает неприятный сюрприз

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 11:34
Пенсия в Украине: в марте некоторые категории ожидает неприятный сюрприз
Пенсия в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине повысят в марте, но не всем категориям украинцев

Пенсия в Украине в 2020 году будет подниматься несколько раз и это связано с ростом минимального прожиточного минимума и плановой индексацией. Также будут повышаться пенсии для отдельных категорий граждан. "Осовременивание" пенсий производится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию ранее, могли получать выплаты выше прожиточного минимума.

В марте будет произведена переиндексация для пенсионеров, которые получали выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны.

В эту категорию войдут:

  • Пенсии по возрасту
  • Пенсии по инвалидности
  • Пенсии по потере кормильца
  • Пенсии по выслуге лет
  • Пенсии военнослужащих срочной службы, назначение по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Также добавки получат чернобыльцы-ликвидаторы, которые получают пенсии, назначенные по Закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", ранее они были рассчитаны исходя из показателя средней зарплаты за 2006 год – 928, 81 гривен.

Все добавки, которые получат пенсионеры этих категорий – не одноразовые, это увеличение пособий на ближайший год.

Не получат надбавок в марте такие категории пенсионеров:

  • Те, кто получает максимальные пенсии.
  • Социальные пенсии – выплаты, которые начислялись лицам без стажа и заработной платы.
  • Специальные пенсии (госслужащие, прокуроры, судьи, помощники народных депутатов, научные сотрудники).

Следующее повышение пенсий в 2020 году запланировано на апрель – выплаты увеличат тем пенсионерам, которые еще работают. Если у такого пенсионера после выхода на пенсию увеличился стаж еще на два года, то ему будет сделан перерасчет.

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