В Украине исчезнут детские дома: все подробности

В Украине исчезнут детские дома (фото: freepik.com)

В Украине скоро перестанут существовать детские дома

В детские дома в Украине перестанут устраивать детей уже в нынешнем 2020 году. Вместо этого их будут направлять в патронатную или приемную семью или же детский дом семейного типа. Такое заявление 17 февраля сделал Олег Коваль, замминистра социальной политики Украины.

А к 2023 году на месте организаций будут созданы паллиативно-реабилитационные центры, которые смогут оказывать помощь абсолютно всем детям, вне зависимости от их статуса и возраста.

Кроме того, с 2020 года будет осуществляться больше мер на сохранение возможности детей проживать с родными родителями, семьям будут помогать в сложных жизненных обстоятельствах.

"В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семью или семейный дом ребенка", - заявил Коваль.

При этом чиновник добавил, что устройство в существующие детские дома будет осуществляться на платной основе, а паллиативно-реабилитационные центры, которые работают в Украине, станут заниматься не только с детьми с особыми потребностями, но и со всеми детьми в приемных семьях.

Со своей стороны уполномоченный детский омбудсмен Николай Кулеба подчеркнул, что Украина стремиться в мировой стратегии, которая предусматривает до 2026 года переход на воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде.