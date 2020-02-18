Пенсії в Україні 2020: українцям приготували неприємний сюрприз

Пенсії в Україні у 2020 році буде оформити складніше через нові вимоги до необхідного страхового стажу, а для жінок з 1 квітня підвищать пенсійний вік. Хто зможе вийти на пенсію в 60 років, а кому потрібно буде допрацьовувати до 63 або 65 років - у матеріалі Styler.

Так, згідно вимог пенсійної реформи 2018 року, страховий стаж в Україні збільшується щороку. У 2020 році потрібно відпрацювати 27 років з щомісячними внесками в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (трудовий стаж до 2004 дорівнює страховому), щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

І з кожним роком вимоги до стажу будуть підвищуватися, поки не досягнуть 35 років до 2028 року.

Що робити, якщо стажу не вистачає?

Українці, що досягли 60 років, але не мають необхідного страхового стажу, можуть пропрацювати ще три роки, вийшовши на пенсію в 63 (тут на 2020 рік потрібно від 17 до 27 років стажу). Якщо до 63 років не вдалося заробити стаж, то пропонується вихід на пенсію в 65 років (стаж від 15 до 17 років на 2020 рік).

Якщо людина буде продовжувати офіційно працювати і придбає необхідний страховий стаж, то пенсія може бути призначена відразу після його набуття", - кажуть в ПФУ.

У тому випадку, якщо на момент досягнення пенсійного віку людина не працює, але і не здобула право на отримання виплат через відсутність необхідного стажу, їй можуть нарахувати державну соціальну допомогу.

"Її призначають з урахуванням майнового стану потенційного пенсіонера і його середньомісячного сукупного доходу", - пояснили в Пенсійному фонді.

Крім того, стаж можна купити. Так, законодавство передбачає можливість покупки до п'яти років стажу, при цьому кожен рік обійдеться приблизно в 25 тисяч.

Збільшення страхового стажу в Україні (lawportal.com.ua)

Пенсійний вік для жінок

Жінки можуть вийти на пенсію достроково при необхідному страховому стажі (єдиний для всіх). На даний момент у 59 років на пенсію можуть вийти тільки жінки, які досягли цього віку не пізніше 30 вересня 2019 року (що народилися до 1 жовтня 1960-го року).

А з 1 квітня 2020 року вік виходу на пенсію для жінок підвищиться до 59,5 років. До досягнення 60 років в цьому році на пенсію зможуть вийти жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Але з 2021 року пенсійний вік буде єдиним, як для жінок, так і для чоловіків.