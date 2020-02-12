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Пенсия в Украине: что кардинально изменится после новой реформы

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 10:11
Пенсия в Украине: что кардинально изменится после новой реформы
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине хотят постепенно перевести с солидарной на накопительную системы

Пенсии в Украине в будущем хотят перевести на накопительную систему, которая давно и успешно действует в развитых странах. Как будет работать накопительная пенсия после реформы, сколько нужно будет отчислять и как можно будет получать выплаты при выходе на заслуженный отдых - подробно в материале Styler.

Согласно новому законопроекту № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который сейчас находится в разработке, работодатель в обязательном порядке должен будет отчислять 2% от зарплаты, а работник - от 1% на специальный лицевой счет.

Каждый работник по желанию сможет увеличивать этот процент, но при этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника, в зависимости, на сколько он будет повышать процент. К примеру, если работник решит платить 2% вместо одного, то работодатель должен будет повысить взнос пропорционально, то есть с 2 до 3 процентов. Таким образом, в сумме получится 5%.

То есть, работодатель должен "паритетно" поддержать такой рост взносов и платить аналогичную сумму, но при этом не более 5% от дохода работника - с учетом обязательных и добровольно увеличенных платежей.

Галина Третьякова, глава комитета ВР по вопросам соцполитики и главный адепт накопительной системы, говорит, что все будет зависеть от желания и возможностей работника.

"Если хотите, чтобы это было 10% или 15%, то договаривайтесь, на каких принципах будете делать такой собственный уже для каждого конкретного человека накопительный фонд", - утверждает нардеп.

Важным нюансом нововведения является то, что все отчисления будут поступать не в ПФУ (как единый социальный взнос), а в специально созданное Пенсионное казначейство. Из этого органа деньги будут перераспределяться на счета украинцев в уполномоченных для этого банках.

Средства на лицевом счету будут считаться собственностью каждого работника, если же человек преждевременно умрет, средства получат его наследники.

После выхода на пенсию участники программы смогут выбрать себе режим получению пенсии. Выплаты могут быть:

  • одноразовые,
  • ускоренные,
  • программные,
  • пожизненные.
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