Паштель де ната: рецепт португальського тістечка, яке стало зіркою кав'ярень

Паштель де ната - неймовірно ніжний десерт португальської кухні. Секрет особливого смаку полягає в поєднанні легкого тіста та заварного крему.

Про те, як готувати паштель де ната, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "BakeSense".

Що потрібно для паштель де ната

Для того, щоб приготувати ці португальські тістечка, потрібні такі інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто - 400 г

борошно - 30 г

вода - 75 мл

яйце - 4 шт.

молоко - 240 мл

цукор - 145 г

лимонна шкірка - з одного лимону

кориця - 2 палички

сіль - дрібка

Як готувати паштель де ната

Для того, щоб приготувати португальські тістечка, одразу увімкніть духовку для розігріву до 240-250 градусів. В невелику каструлю налийте воду, додайте до рідини цукор, цедру одного лимону та корицю.

В глибоку миску насипте борошно та влийте в нього невелику кількість молока. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції, схожої на тісто для млинців.

Перелийте тісто в іншу каструлю, додайте до суміші решту молока і ще раз перемішайте. Каструлю з лимонною цедрою поставте на середній вогонь. Доведіть рідину до закипання та проваріть сироп 1,5-2 хвилини.

Зніміть сироп з вогню, а натомість поставте каструлю з тістом. Постійно помішуючи, доведіть суміш до загустіння, після чого обережно влийте сироп, додавши цедру та корицю.

Залиште суміш до охолодження, а тим часом підготуйте тісто - його потрібно розкачати на пласт завтовшки 0,5-0,7 см. Скрутіть тісто у рулет та наріжте на кружальці завтовшки 2 см.



Як готувати португальське тістечко (скриншот / BakeSense)

Викладіть кружечки тіста в металеві форми для кексів. Зробіть в центрі кожного шматочка тіста невелике заглиблення, розтягуючи тісто по стінках форми.



Як готувати португальське тістечко з листкового тіста (скриншот / BakeSense)

Поставте формочки з тістом в морозилку на 10-15 хвилин. До крему, який охолов, додайте 4 жовтки, а потім ретельно перемішайте суміш, процідіть через сито і додайте дрібку солі для балансу смаку.

Заповніть кремом кошики з тіста на 2/3. Якщо налити більше крему, він витече при осіданні тіста.



Як готувати паштель де ната (скриншот / BakeSense)

Переставте формочки з десертом на деко і випікайте протягом 10-13 хвилин, до появи темних плямок на поверхні крему.