Шоколадні мафіни, в які неможливо не закохатись: простий рецепт солодощів

Шоколадні мафіни - це класика, яка завжди користується успіхом. Ніжні, ароматні та з насиченим шоколадним смаком, вони стануть чудовим десертом для будь-якого випадку.

Про те, як готувати шоколадні мафіни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для шоколадних мафінів

Для того, щоб приготувати шоколадні мафіни з какао і шоколадом, необхідні ці інгредієнти:

борошно - 160 г

яйце - 1 шт.

молоко - 135 мл

масло - 90 г

какао - 30 г

цукор - 90 г

розпушувач - 8 г

темний шоколад - 75 г

Як готувати шоколадні мафіни

Приготування шоколадних мафінів надзвичайно просте. Розбийте яйця в глибоку миску для тіста, всипте до них цукор. Інгредієнти потрібно перемішати віничком до максимально однорідної консистенції.

Розтопіть масло до рідкого стану; водночас воно не повинно бути гарячим. Влийте масло до яєць з цукром, а також додайте молоко.

Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти до однорідності. Після цього просійте в яєчну масу какао, використовуючи сито, щоб не було грудочок.

Потім в декілька етапів просійте в масу борошно і розпушувач. Також можна спершу просіяти сухі інгредієнти в інший посуд, а потім поступово додавати до яєчної маси.

Для того, щоб зробити шоколадні мафіни ще кращими, в тісто можна додати термостабільний темний шоколад. Тоді частинки шоколаду не розплавляться після випікання.



Як готувати шоколадні мафіни (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Розкладіть тісто по формочках для кексів, заповнивши їх приблизно на 80%, адже тісто буде виростати при запіканні. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте мафіни близько 20-25 хвилин.

Щоб переконатися, що шоколадні мафіни готові, їх необхідно проштрикнути зубочисткою. Якщо вона чиста - мафіни готові. Додатково випічку можна прикрасити розтопленим шоколадом.