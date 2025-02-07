Ягідний торт з млинців без випічки: готується просто, а смак - божественний!

Ягідний торт з млинців - оригінальний варіант десерту на Масляну. Неймовірно ніжний крем ідеально поєднується з легкою кислинкою ягід та млинцями, а випікання для торта абсолютно не потрібне.

Про те, як готувати ягідний торт з млинців, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Anni Bakery".

Що потрібно для торта з млинців

Для того, щоб приготувати смачний десерт з млинців, потрібно наступні інгредієнти:

яйце - 4 шт.

цукор - 50 г

ванільний цукор - 7 г

сіль - до смаку

борошно - 180 г

молоко - 600 мл

олія - 2 ст. л.

крем-сир - 400 г

вершки (жирність 33 %) - 200 г

цукрова пудра - 90 г

ягоди - до смаку

Як готувати ягідний торт з млинців

Для того, щоб приготувати тісто для млинців, розбийте в глибоку миску яйця, додайте звичайний та ванільний цукор, а також сіль для балансу смаку. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції, після чого додайте молоко і борошно.

Влийте до тіста олію - це покращить еластичність млинців. Розігрійте пательню та насмажте з тіста багато тонких млинців.

Поки вони охолоджуються, приготуйте крем для торта. Для цього змішайте за допомогою міксера крем-сир, вершки та цукрову пудру.

Збивати крем потрібно на високих обертах, до загустіння маси. Крім цього, помийте або розморозьте ягоди, у разі необхідності наріжте їх на декілька частин.



Як готувати крем для торта з млинців (скриншот / Anni Bakery)

Для рівного торта краї млинців необхідно підрівняти за допомогою металевого кільця. Поставте кондитерське кільце на тарілку або тацю.

Викладіть чотири млинці навхрест так, щоб вони частково лежали на тарілці. Потім викладіть на дно миски один млинець.



Як готувати торт з млинців (скриншот / Anni Bakery)

Змастіть млинець кремом, викладіть ягоди та накрийте начинку іншим млинцем. Повторюйте ці кроки до закінчення інгредієнтів, залишивши трохи крему для декору.

Після цього згорніть всередину перші млинці торта. Помістіть десерт в холодильник на 6 годин, після цього прикрасьте десерт рештою крему та ягодами.