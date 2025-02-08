Паштель де ната: рецепт португальского пирожного, которое стало звездой кофеен
Паштель де ната - невероятно нежный десерт португальской кухни. Секрет особого вкуса заключается в сочетании легкого теста и заварного крема.
О том, как готовить паштель де ната, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "BakeSense".
Что нужно для паштель де ната
Для того, чтобы приготовить эти португальские пирожные, нужны такие ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто - 400 г
- мука - 30 г
- вода - 75 мл
- яйцо - 4 шт.
- молоко - 240 мл
- сахар - 145 г
- лимонная кожура - с одного лимона
- корица - 2 палочки
- соль - щепотка
Как готовить паштель де ната
Для того, чтобы приготовить португальские пирожные, сразу включите духовку для разогрева до 240-250 градусов. В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте в жидкость сахар, цедру одного лимона и корицу.
В глубокую миску насыпьте муку и влейте в нее небольшое количество молока. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции, похожей на тесто для блинов.
Перелейте тесто в другую кастрюлю, добавьте к смеси оставшееся молоко и еще раз перемешайте. Кастрюлю с лимонной цедрой поставьте на средний огонь. Доведите жидкость до закипания и проварите сироп 1,5-2 минуты.
Снимите сироп с огня, а вместо него поставьте кастрюлю с тестом. Постоянно помешивая, доведите смесь до загустения, после чего осторожно влейте сироп, добавив цедру и корицу.
Оставьте смесь до остывания, а тем временем подготовьте тесто - его нужно раскатать в пласт толщиной 0,5-0,7 см. Сверните тесто в рулет и нарежьте на кружочки толщиной 2 см.
Как готовить португальское пирожное (скриншот / BakeSense)
Выложите кружочки теста в металлические формы для кексов. Сделайте в центре каждого кусочка теста небольшое углубление, растягивая тесто по стенкам формы.
Как готовить португальское пирожное из слоеного теста (скриншот / BakeSense)
Поставьте формочки с тестом в морозилку на 10-15 минут. К остывшему крему добавьте 4 желтка, а затем тщательно перемешайте смесь, процедите через сито и добавьте щепотку соли для баланса вкуса.
Заполните кремом корзинки из теста на 2/3. Если налить больше крема, он вытечет при оседании теста.
Как готовить паштель де ната (скриншот / BakeSense)
Переставьте формочки с десертом на противень и выпекайте в течение 10-13 минут, до появления темных пятен на поверхности крема.
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