Оценки не главное: Зеленский дал напутствие первоклассникам

Зеленский поздравил школьников с Первым звонком (Фото: коллаж РБК-Украина)

Зеленский поздравил учеников с родителями и учителей с Днем знаний

Владимир Зеленский поздравил школьников с началом учебного года и дал несколько полезных и веселых советов. Президент Украины призвал первоклассников стремиться к самостоятельности, повышать эрудицию, уважать учителей, помогать одноклассникам. На своей странице в Facebook глава государства 2 сентября заверил, что учеников ждут интересные годы жизни.

Также Зеленский поздравил с Днем знаний всех школьников, родителей и учителей.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог... Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - говорится в публикации.

Президент призвал школьников отбрасывать мысли, что "это мне в жизни вообще не понадобится": "Поверьте, я знаю, о чем говорю".

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Также Зеленский советует не списывать и не комплексовать, что вы единственные в классе сделали "домашку": "будьте самостоятельными, будте личностями".

Еще одна практическая рекомендация - не забывать после пятницы бутерброды в своих портфелях и рюкзаках.

"Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями", - отметил Зеленский.

Президент призвал помогать одноклассникам, ведь кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то возможно вы даже создадите семью.

"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка!" - написал Зеленский.

Пользователи сети благодарят за добрые напутственные слова для первоклассников и в свою очередь поздравляют и чету Зеленский - ведь сегодня их младший сын Кирилл тоже пошел в 1 класс.

Вас тоже с первоклассником. Очень теплый и душевный пост. Успехов всем нашим деткам.

Какие теплые слова! Вашим деткам всего самого наилучшего! Вы удивительный человек, нам всем повезло с вами!

Прекрасные слова! Хорошо бы все учителя так же напутствовали деток любых классов и были кладезями знаний и навыков! Всех деток с началом получения знаний! Особенно первоклашечек! Удачи вам, ребята!

Спасибо господин президент! Поздравляем и ваших детей с праздником первого звонка! Ваши слова - это слова всех любящих пап! Гордимся вами!

Супер! Я надеюсь, что все учителя почитают ваши пожелания своим ученикам. Они правильные! Здоровья и успехов вашим деткам, вашей жене!

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Напомним, что дочь главы государства ходит в элитную Новопечерскую школу, которая открылась в 2014 году на территории ЖК "Новопечерские Липки".

Как сообщалось ранее, перед этим украинских школьников с Днем знаний поздравил новый премьер Алексей Гончарук. Он устроил видеоэкскурсию по зданию Кабинета министров, по которому ездил на самокате.