Много нового: как изменится учеба с 1 сентября

2019 учебный год – что изменится в украинских школах (фото: Синица Александр / УНИАН)

Новый учебный год подготовил немало изменений, ведь в Украине продолжается образовательная реформа

Уже сегодня первый звонок – 1 сентября, с завтрашнего дня все школьники и студенты отправятся на учебу. В Украине всех учащихся в 2019/2020 учебном году ожидают новшества. О том, что нужно знать перед началом учебы – рассказывает "Сегодня".

Прививки для школы и садика

Как известно, сейчас в Украине действует запрет на посещение учебных заведений детьми без прививок. Так, в Минздраве считают, что нельзя противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки и безопасность других детей. Решение о том, пускать ли невакцинированного ребенка в учебное заведение или нет, не принимают непосредственно сами садики, школы и т.д., запрет установлен на законодательном уровне, а администрации образовательных учреждений просто исполняют норму закона.

Несмотря на это, в Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет", – сказал Мондриевский на пресс-брифинге.

2019 учебный год – что изменится в украинских школах (фото: УНИАН)

Он добавил: если статистика заболеваний будет ухудшаться, власти смогут ограничить посещение школ для невакцинированных детей, переведя их на дистанционное образование.

Школьные новшества

Новый учебный год подготовил немало изменений, ведь в Украине продолжается образовательная реформа. В первую очередь напомним, что с этого учебного года школьная форма станет необязательной, т.к. еще в середине лета президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Много изменений сейчас касаются учеников младшей школы, но некоторые новшества коснулись и ребят постарше, в частности, с 1 сентября 2019 г. в Украине:

учитель не имеет права объявлять оценки на весь класс, он сможет лишь описательно оценить усилия школьника; оценки будут выставляться в дневники или объявляться в индивидуальном порядке;

для детей, которые вынуждены пропускать много занятий из-за болезней или других уважительных причин, учителя должны будут составить специальный учебный план;

в школах исчезнут доски почета с отличниками;

появится новый школьный предмет для старшеклассников – финансовая грамотность, которая направлена на то, чтобы украинские школьники разбирались в том, что же такое криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т. д.;

школы впервые получат возможность организовывать для учащихся сетевые формы образования: это означает, что некоторые дисциплины смогут преподавать не школьные учителя, а специалисты профильных организаций и учреждений культуры, спорта и т.д., которые разбираются в теме.

Помимо этого, ранее говорилось о том, что в силу вступает новое правило – ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой. Но на днях в Киевской городской государственной администрации заявили, что сейчас нет нормы, которая бы обязывала 1 сентября обеспечивать специальными светоотражающие жилетами учеников 1-4 классов.

"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда будем над этим работать", – сказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году.

Напомним, ранее мы писали, что изменится у школьников с 1 сентября.