Оцінки не головне: Зеленський дав напуття першачкам

Зеленський привітав школярів із Першим дзвоником (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський привітав учнів з батьками та вчителів із Днем знань

Володимир Зеленський привітав школярів з початком навчального року та дав кілька корисних і веселих порад. Президент України закликав першачків прагнути до самостійності, підвищувати ерудицію, поважати вчителів, допомагати однокласникам. На своїй сторінці у Facebook глава держави 2 вересня запевнив, що учнів чекають цікаві роки життя.

Також Зеленський привітав із Днем знань усіх школярів, батьків та вчителів.

"Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг... Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських", - йдеться в публікації.

Президент закликав школярів відкидати думки, що "це мені в житті взагалі не знадобиться": "Повірте, я знаю, про що кажу".

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Також Зеленський радить не списувати і не комплексувати, що ви єдині в класі зробили "домашку": "будьте самостійними, будьте особистостями".

Ще одна практична рекомендація - не забувати після п'ятниці бутерброди в своїх портфелях та рюкзаках.

"Поважайте своїх вчителів. Вони будуть для вас другими батьками", - зауважив Зеленський.

Президент закликав допомагати однокласникам, адже хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось можливо ви навіть створите сім'ю.

"І пам’ятайте: оцінки - це добре, але вони - не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка!" - написав Зеленський.

Користувачі мережі дякують за добрі напутні слова для першокласників і у свою чергу вітають і подружжя Зеленський - адже сьогодні їх молодший син Кирило теж пішов у 1 клас.

Вас теж з першокласником. Дуже теплий і душевний пост. Успіхів усім нашим діткам.

Які теплі слова! Вашим діткам всього найкращого! Ви дивовижна людина, нам всім пощастило з вами!

Прекрасні слова! Добре б всі вчителі так само вітали діток будь-яких класів і були кладезями знань і навичок! Всіх діток з початком отримання знань! Особливо першпчків! Удачі вам, хлопці!

Дякую пане президенте! Вітаємо і ваших дітей зі святом першого дзвоника! Ваші слова - це слова всіх люблячих тат! Пишаємося вами!

Супер! Я сподіваюся, що всі вчителі прочитають ваші побажання своїм учням Вони правильні! Здоров'я і успіхів вашим діткам, вашій дружині!

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Нагадаємо, що дочка глави держави ходить в елітну Новопечерську школу, яка відкрилася в 2014 році на території ЖК "Новопечерські Липки".

Як повідомлялося раніше, перед цим українських школярів із Днем знань привітав новий прем'єр Олексій Гончарук. Він влаштував відеоекскурсію будівлею Кабінету міністрів та їздив на самокаті.