Форма от дизайнера: где и за сколько учится дочь Зеленского

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Александра Зеленская в этом году заканчивает восьмой класс элитной школы

Дочь новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александра учится в элитной Новопечерской школе, в 8 классе. Это школа открылась в 2014 году и располагается на территории ЖК "Новопечерские Липки", по улице Драгомирова.

Стоимость в этой школе колеблется от 10 до 12 тысяч долларов в год. Александра Зеленская заканчивает 8 класс, а это значит, что ее папа платит 10850 долларов за год ее обучения (приблизительно 287 тысяч гривен).

Владимир Зеленский с дочерью Александрой (Социальные сети)

В стоимость обучения входит планшет и все необходимые учебники и дидактические материалы, школьная форма от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, ежегодный медицинский осмотр. При желании родители могут заказать для ребенка дополнительное питание: завтраки – 1900 гривен в месяц и полдники – 1700 гривен в месяц. Дети в школе находятся полный день, с 9 утра до 6 вечера.

Скриншот (novoshkola.com.ua)

В школе есть большой спорткомплекс, бассейн, гончарный класс, музыкальный зал и охрана по всему периметру. Вход только по специальным пропускам.

В этой же школе учится дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сын Ирины Билык, дочь Ольги Фреймут и дочь Маши Ефросининой.

Александра Зеленская (Социальные сети)

Александра Зеленская во время участия в передаче "Рассмеши комика" рассказала, что занимается рисованием, вокалом и посещает спортивные секции – тайский бокс и теннис.

Саша Зеленская (Социальные сети)

В Новопечерской школе она учится по специальной канадско-украинской интегрированной программе. Также она участвует в различных школьных мероприятиях и даже представила собственный проект о влиянии глобализации на продукты ежедневного использования.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Елена Зеленская рассказала, кем мечтает стать ее дочь.

А также рассказывали о том, чем будет заниматься новая первая леди Украины Елена Зеленская.