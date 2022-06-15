ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 17:02
Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета Модная обувь лета 2022 (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Лето уже давно началось, а значит, пора обратить внимание на свою коллекцию обуви. Очень важно покупать такую, которая будет не только удобной, но и актуальной в этом сезоне.

На своей странице в Instagram стилист-блогер Лиза назвала главные тренды в обувной моде лета 2022 и показала самые модные модели.

Она отметила, что в этом сезоне дизайнеры стали более скромными и оставили глупые затеи со шпильками длинною в жизнь, огромным количеством пайеток и деформированными неустойчивыми каблуками

В моде интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.

Модная обувь лета 2022: главные тренды

  • На пике популярности обувь ярких оттенков, которая послужит смелым завершением всего образа
  • В качестве декора популярнее всего стразы - ленты, цепи, банты
  • Для самых смелых - платформа. Главное, не стать на голову выше своего избранника.
  • Также дизайнеры не обделили вниманием “голые”, прозрачные модели
  • Ну, и огромное им спасибо за классические кеды, практичные сандалии и женственные босоножки с лодочками

Модели, которые будут носить все этим летом:

Спортивные сандалии

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Открытые яркие мюли

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

С открытой пяткой

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Босоножки с ремешками

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Платформа

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Прозрачная обувь

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета

Белые кеды

Открытая пятка, ремешки и платформа: самая модная обувь этого лета
Модная обувь на лето 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А также публиковали 8 способов сделать летний образ ярким и интересным.

К слову, стилист назвала главные антитренды лета 2022 - лучше выбросьте эти вещи из своего шкафа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее