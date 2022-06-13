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8 способов сделать летний образ ярким и интересным

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Понедельник 13 июня 2022 21:10
8 способов сделать летний образ ярким и интересным Летний лук (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Девушки, не стоит все лето ходить в джинсовых шортах, майках и во вьетнамках, а иногда в сарафанах. Да, это удобно, комфортно и не надо думать, что надеть.

Но если вы хотите делать образы такими, чтобы их хотелось рассматривать и восхищаться, прислушайтесь к советам стилиста Инны Гриненко. Она рассказала в Instagram, как сделать летний лук интересным и ярким.

Как сделать летний образ стильным и интересным:

1. Добавляйте цвета, принты.

2. Делайте наслоение - если с пиджаком жарко, замените на рубашку.

3. Сочетайте противоположные стили (например: спортивные шорты+классические туфли).

4. Если отдаете предпочтение базовым вещам, то пусть они будут интересного кроя с вырезами, пышными рукавами, голой спиной или плечами.

5. Сочетайте различные текстуры (например: глянцевые и матовые, легкие и массивные).

6. Комбинируйте фактурные изделия (те, которые с рельефом) с нефактурними (гладкие).

7. Делайте перепады объемов (приталенный верх, оверсайз низ и наоборот).

8. А если вы не любите сложные сочетания, добавляйте в образ аксессуары: интересную обувь, необычной формы сумки, акцентные украшения, головные уборы и даже просто очки добавят образу шарма.

Смотрите фото и вдохновляйтесь:

8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интересным8 способов сделать летний образ ярким и интереснымПримеры стильного и интересного летнего луку (instagram.com/stylist.inna)

Напомним, ранее стилист назвала главные антитренды лета 2022 - лучше выбросьте эти вещи из своего шкафа.

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