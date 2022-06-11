Выбросьте это немедленно: главные антитренды лета 2022
Лето только набирает свои обороты, и если вы хотите выглядеть стильно и актуально, следует знать, от каких моделей стоит отказаться в этом сезоне.
Стилист Анна Одарченко перечислила в Instagram топ-5 главных антитрендов лета 2022.
Массивные кроссовки
Массивные кроссовки, или ugly sneakers, которые когда-то ввели в моду Balenciaga, похожи на обувь из отцовского шкафа. Несмотря на ретро-тренды, такая модель больше не пользуется популярностью. Кроссовки кажутся слишком громоздкими для любых луков-— сейчас в образах властвует лаконичность.
Мешковатые спортивные костюмы
Особенно стоит отказаться от бесформенных спортивных костюмов из футера. Выбрасывать их не нужно: мы по-прежнему носим джоггеры, но теперь сочетаем их с кроп-топом, а свитшотом дополняем мини. Если вам ну очень уж по душе комплекты, то присмотритесь к трикотажным моделям в рубчик - они выглядят куда элегантнее.
Тотал лук в стиле оверсайз
Сейчас в моду возвращается нарочитая женственность, а вместе с ней и приталенные фасоны и игривые вырезы. Так что больше нет смысла комбинировать удлиненный мешковатый верх с максимально расслабленными брюками. Подобный комплект мало того, что портит пропорции фигуры, так еще и совсем не попадает в тренды.
Панама
Панамы "как в детстве" постепенно уходят на второй план - кажется, прошлым летом мы носили их слишком часто. В этом сезоне для трендового образа больше подойдет шелковая пестрая косынка или кепка с лаконичной надписью. Кстати, их даже можно сочетать вместе - такой комплект будет куда более стильным, чем панама.
Тай-дай
Принт тай-дай уже изрядно приелся. Достойной заменой станут орнаменты в духе 60-х с оптическими иллюзиями в ярких, но некричащих оттенках. Не забывайте и про вещи с необычной фактурой. Яркие нити, которые вплетены в ткань, сделают лук гораздо интереснее, чем разводы на ней.
Какие вещи уже неактуальны летом 2022 (фото: instagram.com/hanna_odarchenko)
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