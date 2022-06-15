Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Літо вже давно почалося, а значить, пора звернути увагу на свою колекцію взуття. Дуже важливо купувати таке, яке буде не тільки зручним, але і актуальним в цьому сезоні.

На своїй сторінці в Instagram стиліст-блогер Ліза назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.

Вона зазначила, що в цьому сезоні дизайнери стали більш скромними і залишили дурні витівки зі шпильками довжиною в життя, величезною кількістю паєток і деформованими нестійкими каблуками

У моді цікаві варіації класичного взуття, яке впишеться в повсякденний гардероб і вечірні аутфіти.

Модне взуття літа 2022: головні тренди

На піку популярності взуття яскравих відтінків, яке послужить сміливим завершенням всього образу

Як декор найпопулярніше стрази-стрічки, ланцюги, банти

Для найсміливіших - платформа. Головне, не стати на голову вище свого обранця.

Також дизайнери не обділили увагою "голі", прозорі моделі

Ну, і величезне їм спасибі за класичні кеди, практичні сандалі і жіночні босоніжки з човниками

Моделі, які будуть носити всі цього літа:

Спортивні сандалі

Відкриті яскраві мюлі

З відкритою п'ятою

Босоніжки з ремінцями

Платформа

Прозоре взуття

Білі кеди



Модне взуття на літо 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)