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Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

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Середа 15 червня 2022 17:02
Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа Модне взуття літа 2022 (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Літо вже давно почалося, а значить, пора звернути увагу на свою колекцію взуття. Дуже важливо купувати таке, яке буде не тільки зручним, але і актуальним в цьому сезоні.

На своїй сторінці в Instagram стиліст-блогер Ліза назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.

Вона зазначила, що в цьому сезоні дизайнери стали більш скромними і залишили дурні витівки зі шпильками довжиною в життя, величезною кількістю паєток і деформованими нестійкими каблуками

У моді цікаві варіації класичного взуття, яке впишеться в повсякденний гардероб і вечірні аутфіти.

Модне взуття літа 2022: головні тренди

  • На піку популярності взуття яскравих відтінків, яке послужить сміливим завершенням всього образу
  • Як декор найпопулярніше стрази-стрічки, ланцюги, банти
  • Для найсміливіших - платформа. Головне, не стати на голову вище свого обранця.
  • Також дизайнери не обділили увагою "голі", прозорі моделі
  • Ну, і величезне їм спасибі за класичні кеди, практичні сандалі і жіночні босоніжки з човниками

Моделі, які будуть носити всі цього літа:

Спортивні сандалі

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Відкриті яскраві мюлі

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

З відкритою п'ятою

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Босоніжки з ремінцями

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Платформа

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Прозоре взуття

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа

Білі кеди

Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа
Модне взуття на літо 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.

До слова, стиліст назвала головні антитренди літа 2022 - краще викиньте ці речі зі своєї шафи.

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