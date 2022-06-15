Відкрита п'ята, ремінці і платформа: наймодніше взуття цього літа
Літо вже давно почалося, а значить, пора звернути увагу на свою колекцію взуття. Дуже важливо купувати таке, яке буде не тільки зручним, але і актуальним в цьому сезоні.
На своїй сторінці в Instagram стиліст-блогер Ліза назвала головні тренди у взуттєвій моді літа 2022 і показала наймодніші моделі.
Вона зазначила, що в цьому сезоні дизайнери стали більш скромними і залишили дурні витівки зі шпильками довжиною в життя, величезною кількістю паєток і деформованими нестійкими каблуками
У моді цікаві варіації класичного взуття, яке впишеться в повсякденний гардероб і вечірні аутфіти.
Модне взуття літа 2022: головні тренди
- На піку популярності взуття яскравих відтінків, яке послужить сміливим завершенням всього образу
- Як декор найпопулярніше стрази-стрічки, ланцюги, банти
- Для найсміливіших - платформа. Головне, не стати на голову вище свого обранця.
- Також дизайнери не обділили увагою "голі", прозорі моделі
- Ну, і величезне їм спасибі за класичні кеди, практичні сандалі і жіночні босоніжки з човниками
Моделі, які будуть носити всі цього літа:
Спортивні сандалі
Відкриті яскраві мюлі
З відкритою п'ятою
Босоніжки з ремінцями
Платформа
Прозоре взуття
Білі кеди
Модне взуття на літо 2022 (фото: instagram.com/lizaprostyle)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.
А також публікували 8 способів зробити літній образ яскравим і цікавим.
До слова, стиліст назвала головні антитренди літа 2022 - краще викиньте ці речі зі своєї шафи.