"Оскар-2025". Названо всіх номінантів премії: які фільми і актори у списку

Оголошено всіх номінантів премії "Оскар-2025", церемонія якої відбудеться 2 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які фільми претендують на "Оскар", і які актори та актриси поборяться за найпрестижнішу кінонагороду.
Матеріал оновлюється...
Найкращий фільм
Найкраща режисерська робота
Найкраща чоловіча роль
Найкраща жіноча роль
Найкраща чоловіча роль другого плану
Найкраща жіноча роль другого плану
Найкращий оригінальний сценарій
Найкращий адаптований сценарій
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
Найкращий міжнародний художній фільм
Найкращий документальний повнометражний фільм
Найкраща пісня до фільму
Найкраща операторська робота
Найкращий дизайн костюмів
Найкращі візуальні ефекти
Найкращий саундтрек
Найкраща робота художника-постановника
Найкращий грим та зачіски
Найкращий документальний короткометражний фільм
Найкращий мультфільм
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
Найкращий монтаж
Нагадаємо, що номінантів визначають члени Академії кінематографічних мистецтв і наук, а переможців обирають шляхом таємного голосування.
97-ма церемонія вручення премії "Оскар", що відзначає найвищі досягнення в кіноіндустрії і впливає на подальший розвиток кінематографа, відбудеться 2 березня 2025 року в театрі "Долбі" в Каліфорнії. Ведучим церемонії стане харизматичний і дотепний, відомий американський комік і телеведучий Конан О'Брайен.
Конан О'Брайен у своєму шоу "Конан"
Організатори обіцяють використовувати новітні технології, щоб зробити церемонію ще більш захоплюючою та інтерактивною.
Серед претендентів на премію цього року є багато фільмів, які порушують актуальні соціальні питання, а також стрічки з різноманітним кастом, серед яких "Анора", "Бруталіст", "Повна невідомість", "Конклав", "Емілія Перес" та інші.
Звання "Найкращого режисера" багато хто пророкував Жаку Одіару, Шону Бейкеру, Едварду Бергеру та Брейді Корбету. Серед акторів, яких бачать володарями статуетки цього року - Едрієн Броуді, Тімоті Шаламе та Синтія Еріво.
Український Оскарівський комітет на цього річний "Оскар" висунув драму режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" (у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"). Серед претендентів на національному відборі окрім були також такі картини, як "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка, "Ми були рекрутами" Любомира Левицького і стрічка Оксани Карпович "Мирні люди".
Нагадаємо, що минулого року "Оскар" за найкращий документальний повнометражний фільм вперше в історії отримав фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова.
Цікаво, що Польща на "Оскар-2025" відправила фільм "Під вулканом", який показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення, і у якому в головних ролях знялися українські актори.
Також про війну в Україні розповідають стрічки з шорт-листа в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм": спільна американсько-українсько-австралійська документалка "Порцелянова війна" і створена у ко-продукції України та США картина "Одного разу в Україні".
Зазначимо, що 10 лютого заплановано урочистий сніданок усіх номінантів, а фінальне голосування за переможців, які й отримають бажану статуетку, за графіком має пройти з 11 по 18 лютого.
Раніше з'явилися чутки, що вперше за всю історію існування церемонії "Оскар-2025" можуть скасувати через масштабні пожежі у Каліфорнії. Основною причиною, за словами інсайдерів, є "небажання організаторів премії мати такий вигляд, ніби вони святкують, коли багато мешканців Лос-Анджелеса страждають". Однак це всього лише чутки, які не мають жодного підтвердження.
Зазначимо, що напередодні "Оскара" організатори антипремії "Золота малина", яка щороку відзначає найневдаліші роботи у світі кіно, оголосили список претендентів.