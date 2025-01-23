"Оскар-2025". Названо всіх номінантів премії: які фільми і актори у списку

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Список номінантів на "Оскар-2025"

Найкращий фільм

"Анора"

"Бруталіст"

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Я все ще тут"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкраща режисерська робота

Шон Бейкер - "Анора"

Брейді Корбет - "Бруталіст"

Джеймс Менголд - "Боб Ділан: Нікому не відомий"

Жак Одіар - "Емілія Перес"

Коралі Фаржа - "Субстанція"

Найкраща чоловіча роль

Едріан Броуді - "Бруталіст"

Тімоті Шаламе - "Боб Ділан: Нікому не відомий"

Колман Домінго - "Сінг-сінг"

Рейф Файнс - "Конклав"

Себастьян Стен - "Учень: Сходження Трампа"

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво - "Зла: Казка про відьму Заходу"

Карла Гаскон - "Емілія Перес"

Майкі Медісон - "Анора"

Демі Мур - "Субстанція"

Фернанда Торрес - "Я все ще тут"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юра Борисов - "Анора"

Кіран Калкін - "Справжній біль"

Едвард Нортон - "Повна невідомість"

Гай Пірс - "Бруталіст"

Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа"

Дензел Вашингтон - "Гладіатор II"

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро - "Нікому не відомий"

Аріана Гранде - "Wicked: Чародійка"

Фелісіті Джонс - "Бруталіст"

Ізабелла Росселліні - "Конклав"

Зої Солдана - "Емілія Перес"

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"5 вересня"

"Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

"Нікому не відомий"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"Сінг-Сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

"Потік. Останній кіт на Землі"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Дикий робот"

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Найкращий міжнародний художній фільм

"Я все ще тут"

"Дівчина з голкою"

"Емілія Перес"

"Насіння священного інжиру"

"Потік"

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Щоденники чорної скриньки"

"Бібі файли"

"Дочки"

"Немає іншої землі"

"Алея цукрової тростини"

"Порцелянова війна"

Найкраща пісня до фільму

"El Mal" - "Емілія Перес"

"The Journey" - "The Six Triple Eight"

"Like A Bird" - "Сінг-Сінг"

"Mi Camino" - "Емілія Перес"

"Never Too Late" - "Elton John: Never Too Late"

Найкраща операторська робота

"Носферату"

"Емілія Перес"

"Конклав"

"Бруталіст"

"Дюна: Частина друга"

Найкращий дизайн костюмів

"Нікому не відомий"

"Конклав"

"Гладіатор 2"

"Носферату"

"Wicked: Чародійка"

Найкращі візуальні ефекти

"Чужий: Ромул"

"Бути кращим: Історія Роббі Вільямса"

"Дюна 2"

"Планета мавп: Нове царство""Wicked: Чародійка"

Найкращий саундтрек

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Зла: Казка про відьму Заходу"

"Дикий робот"

Найкраща робота художника-постановника

Найкращий грим та зачіски

"Інша людина"

"Емілія Перес"

"Носферату"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий документальний короткометражний фільм

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Найкращий мультфільм

"Течія"

"Головоломка 2"

"Мемуари равлика"

"Воллес і Громіт: Найдикіша помста"

"Дикий робот"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Красиві чоловіки"

"У тіні Кипариса"

"Чарівні цукерки"

"Подорож до дива"

"Фу!"

Найкращий монтаж

"Анора"

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, що номінантів визначають члени Академії кінематографічних мистецтв і наук, а переможців обирають шляхом таємного голосування.

Що відомо про "Оскар-2025"

97-ма церемонія вручення премії "Оскар", що відзначає найвищі досягнення в кіноіндустрії і впливає на подальший розвиток кінематографа, відбудеться 2 березня 2025 року в театрі "Долбі" в Каліфорнії. Ведучим церемонії стане харизматичний і дотепний, відомий американський комік і телеведучий Конан О'Брайен.

Конан О'Брайен у своєму шоу "Конан"

Організатори обіцяють використовувати новітні технології, щоб зробити церемонію ще більш захоплюючою та інтерактивною.

Серед претендентів на премію цього року є багато фільмів, які порушують актуальні соціальні питання, а також стрічки з різноманітним кастом, серед яких "Анора", "Бруталіст", "Повна невідомість", "Конклав", "Емілія Перес" та інші.

Звання "Найкращого режисера" багато хто пророкував Жаку Одіару, Шону Бейкеру, Едварду Бергеру та Брейді Корбету. Серед акторів, яких бачать володарями статуетки цього року - Едрієн Броуді, Тімоті Шаламе та Синтія Еріво.

Український Оскарівський комітет на цього річний "Оскар" висунув драму режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" (у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"). Серед претендентів на національному відборі окрім були також такі картини, як "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка, "Ми були рекрутами" Любомира Левицького і стрічка Оксани Карпович "Мирні люди".

Нагадаємо, що минулого року "Оскар" за найкращий документальний повнометражний фільм вперше в історії отримав фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова.

Цікаво, що Польща на "Оскар-2025" відправила фільм "Під вулканом", який показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення, і у якому в головних ролях знялися українські актори.

Також про війну в Україні розповідають стрічки з шорт-листа в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм": спільна американсько-українсько-австралійська документалка "Порцелянова війна" і створена у ко-продукції України та США картина "Одного разу в Україні".

Зазначимо, що 10 лютого заплановано урочистий сніданок усіх номінантів, а фінальне голосування за переможців, які й отримають бажану статуетку, за графіком має пройти з 11 по 18 лютого.