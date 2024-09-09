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Стало відомо, який фільм представить Україну на "Оскарі-2025"

Понеділок 09 вересня 2024 22:10
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Стало відомо, який фільм представить Україну на "Оскарі-2025" Фільм Ля Палісіада представить Україну на "Оскарі-2025" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Український Оскарівський Комітет обрав фільм, який буде представляти нашу країну на "Оскарі-2025". Мова йде про кінороботу “Ля Палісіада” від режисера Філіпа Сотниченка.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Української Кіноакадемії розповідає про це детальніше.

Подробиці

Так, на засіданні у понеділок, 9 вересня, представники Комітету і назвали стрічку яка буде представляти Україну на 97-й премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. Дана стрічка позмагається з іншими у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Його обрали шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.

"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах!" - прокоментував результати відбору Дмитро Сухолиткий-Собчук, Голова Українського Оскарівського Комітету.

Стало відомо, який фільм представить Україну на &quot;Оскарі-2025&quot;Українська Кіноакадемія назвала претендента на "Оскар-2025" від України (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

Що відомо про стрічку "Ля Палісіада"

Події відбуваються в Україні, 1996 рік. Згідно з сюжетом, за 5 місяців до введення мораторію на смертну кару двоє старих друзів, поліцейський детектив і судовий психіатр, починають розслідувати вбивство свого колеги.

Стало відомо, який фільм представить Україну на &quot;Оскарі-2025&quot;Стало відомо, який фільм представить Україну на &quot;Оскарі-2025&quot;Стало відомо, який фільм представить Україну на &quot;Оскарі-2025&quot;скриншоти з фільму

До слова, світова прем’єра стрічки-претендента на "Оскар" відбулась 29 січня 2023 року на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі, де вона отримала нагороду від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

Також фільм був визнаний найкращим на фестивалі Kino pavasaris у Вільнюсі та отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Сараєво. Прем'єра в Україні була 12 жовтня минулого року на "Київському тижні критики".

Нагадаємо, всього в національному відборі на "Оскар-2025" від України брали участь чотири фільми:

  • "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко
  • "Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко
  • "Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький
  • "Мирні люди", реж. Оксана Карпович.

Класика у світі кіно: ми писали про фільми, на перегляд яких точно варто знайти час.

А також не забудьте подивитись ці стрічки про кохання - вони ідеально підійдуть для ваших затишних вечорів.

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