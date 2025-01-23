"Оскар-2025". Названы все номинанты премии: какие фильмы и актеры в списке

Список номинантов на "Оскар-2025"

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я всё ещё здесь"

"Мальчишки из "Никеля"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучшая режиссерская работа

Шон Бейкер - "Анора"

Брэйди Корбет - "Бруталист"

Джеймс Мэнголд - "Боб Дилан: Никому не известный"

Жак Одиар - "Эмилия Перес"

Корали Фаржа - "Субстанция"

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди - "Бруталист"

Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"

Колман Доминго - "Синг-синг"

Рэйф Файнс - "Конклав"

Себастьян Стэн - "Ученик: Восхождение Трампа"

Лучшая женская роль

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Карла Гаскон - "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон - "Анора"

Деми Мур - "Субстанция"

Фернанда Торрес - "Я все еще здесь"

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов - "Анора"

Киран Калкин - "Настоящая боль"

Эдвард Нортон - "Полная неизвестность"

Гай Пирс - "Бруталист"

Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа"

Дензел Вашингтон - "Гладиатор II"

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро - "Никому не известный"

Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка"

Фелисити Джонс - "Бруталист"

Изабелла Росселлини - "Конклав"

Зои Солдана - "Эмилия Перес"

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Поток. Последний кот на Земле"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Дикий робот"

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

Лучший международный художественный фильм

"Я всё ещё здесь"

"Девушка с иглой"

"Эмилия Перес"

"Семена священного инжира"

"Поток"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Дневники черного ящика"

"Биби файлы"

"Дочери"

"Нет другой земли"

"Аллея сахарного тростника"

"Фарфоровая война"

Лучшая песня к фильму

"El Mal" - "Эмилия Перес"

"The Journey" - "The Six Triple Eight"

"Like A Bird" - "Синг-Синг"

"Mi Camino" - "Эмилия Перес"

"Never Too Late" - "Elton John: Never Too Late"

Лучшая операторская работа

"Носферату"

"Эмилия Перес"

"Конклав"

"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

Лучший дизайн костюмов

"Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

"Wicked: Чародейка"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Быть лучшим: История Робби Уильямса"

"Дюна 2"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Wicked: Чародейка"

Лучший саундтрек

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Зла: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучшая работа художника-постановщика

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Носферату"

"Wicked: Чародейка"

Лучший грим и причёска

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Смерть по номерам"

"Я готов, начальник"

"Несчастный случай"

"Инструменты бьющегося сердца"

"Единственная девушка в оркестре"

Лучший мультфильм

"Течение"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Красивые мужчины"

"В тени Кипариса"

"Волшебные конфеты"

"Путешествие к чуду"

"Фу!"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

Напомним, что номинантов определяют члены Академии кинематографических искусств и наук, а победителей выбирают путем тайного голосования.

Что известно об "Оскаре-2025"

97-я церемония вручения премии "Оскар", отмечающая наивысшие достижения в киноиндустрии и влияющая на дальнейшее развитие кинематографа, состоится 2 марта 2025 года в театре "Долби" в Калифорнии. Ведущим церемонии станет харизматичный и остроумный, известный американский комик и телеведущий Конан О'Брайен.

Конан О'Брайен в своем шоу "Конан"

Организаторы обещают использовать новейшие технологии, чтобы сделать церемонию еще более увлекательной и интерактивной.

Среди претендентов на премию в этом году есть много фильмов, которые поднимают актуальные социальные вопросы, а также ленты с разнообразным кастом, среди которых "Анора", "Бруталист", "Полная неизвестность", "Конклав", "Эмилия Перес" и другие.

Звание "Лучшего режиссера" многие пророчили Жаку Одиару, Шону Бейкеру, Эдварду Бергеру и Брейди Корбету. Среди актеров, которых видят обладателями статуэтки в этом году - Эдриен Броуди, Тимоти Шаламе и Синтия Эриво.

Украинский Оскаровский комитет на этот годовой "Оскар" выдвинул драму режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (в номинации "Лучший международный полнометражный фильм"). Среди претендентов на национальном отборе кроме были также такие картины, как "Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко, "Мы были рекрутами" Любомира Левицкого и лента Оксаны Карпович "Мирные люди".

Напомним, что в прошлом году "Оскар" за лучший документальный полнометражный фильм впервые в истории получил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова.

Интересно, что Польша на "Оскар-2025" отправила фильм "Под вулканом", который показывает историю украинской семьи во время начала полномасштабного вторжения, и в котором в главных ролях снялись украинские актеры.

Также о войне в Украине рассказывают ленты из шорт-листа в категории "Лучший документальный полнометражный фильм": совместная американо-украинско-австралийская документалка "Фарфоровая война" и созданная в ко-продукции Украины и США картина "Однажды в Украине".

Отметим, что 10 февраля запланирован торжественный завтрак всех номинантов, а финальное голосование за победителей, которые и получат желанную статуэтку, по графику должно пройти с 11 по 18 февраля.