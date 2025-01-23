"Оскар-2025". Названы все номинанты премии: какие фильмы и актеры в списке

Объявлены все номинанты премии "Оскар-2025", церемония которой состоится 2 марта в театре "Долби" в Голливуде.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фильмы претендуют на "Оскар", и какие актеры и актрисы поборятся за самую престижную кинонаграду.
Лучший фильм
Лучшая режиссерская работа
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший международный художественный фильм
Лучший документальный полнометражный фильм
Лучшая песня к фильму
Лучшая операторская работа
Лучший дизайн костюмов
Лучшие визуальные эффекты
Лучший саундтрек
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший грим и причёска
Лучший документальный короткометражный фильм
Лучший мультфильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший монтаж
Напомним, что номинантов определяют члены Академии кинематографических искусств и наук, а победителей выбирают путем тайного голосования.
97-я церемония вручения премии "Оскар", отмечающая наивысшие достижения в киноиндустрии и влияющая на дальнейшее развитие кинематографа, состоится 2 марта 2025 года в театре "Долби" в Калифорнии. Ведущим церемонии станет харизматичный и остроумный, известный американский комик и телеведущий Конан О'Брайен.
Конан О'Брайен в своем шоу "Конан"
Организаторы обещают использовать новейшие технологии, чтобы сделать церемонию еще более увлекательной и интерактивной.
Среди претендентов на премию в этом году есть много фильмов, которые поднимают актуальные социальные вопросы, а также ленты с разнообразным кастом, среди которых "Анора", "Бруталист", "Полная неизвестность", "Конклав", "Эмилия Перес" и другие.
Звание "Лучшего режиссера" многие пророчили Жаку Одиару, Шону Бейкеру, Эдварду Бергеру и Брейди Корбету. Среди актеров, которых видят обладателями статуэтки в этом году - Эдриен Броуди, Тимоти Шаламе и Синтия Эриво.
Украинский Оскаровский комитет на этот годовой "Оскар" выдвинул драму режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (в номинации "Лучший международный полнометражный фильм"). Среди претендентов на национальном отборе кроме были также такие картины, как "Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко, "Мы были рекрутами" Любомира Левицкого и лента Оксаны Карпович "Мирные люди".
Напомним, что в прошлом году "Оскар" за лучший документальный полнометражный фильм впервые в истории получил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова.
Интересно, что Польша на "Оскар-2025" отправила фильм "Под вулканом", который показывает историю украинской семьи во время начала полномасштабного вторжения, и в котором в главных ролях снялись украинские актеры.
Также о войне в Украине рассказывают ленты из шорт-листа в категории "Лучший документальный полнометражный фильм": совместная американо-украинско-австралийская документалка "Фарфоровая война" и созданная в ко-продукции Украины и США картина "Однажды в Украине".
Отметим, что 10 февраля запланирован торжественный завтрак всех номинантов, а финальное голосование за победителей, которые и получат желанную статуэтку, по графику должно пройти с 11 по 18 февраля.
Ранее появились слухи, что впервые за всю историю существования церемонии "Оскар-2025" могут отменить из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Основной причиной, по словам инсайдеров, является "нежелание организаторов премии выглядеть так, будто они празднуют, когда многие жители Лос-Анджелеса страдают". Однако это всего лишь слухи, которые не имеют никакого подтверждения.
Отметим, что накануне "Оскара" организаторы антипремии "Золотая малина", которая ежегодно отмечает самые неудачные работы в мире кино, объявили список претендентов.