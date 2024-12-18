Оскар 2025: до шортлистів потрапили два фільми про війну в Україні
Два документальні фільми про події війни в Україні були номіновані на одну з найвищих відзнак у світі кіно - престижну премію "Оскар-2025".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт кіноакадемії.
Так, cтрічки "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, а також "Одного разу в Україні" авторства Бетсі Вест і Ерла Мака потрапили до шорт-листа в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".
Про що фільм "Порцелянова війна"
Робота висвітлює життя трьох українських митців-керамістів, які, попри небезпеку, вибухи та зруйновані міста, залишаються на рідній землі. Вони продовжують творити унікальні керамічні вироби, перетворюючи тендітність порцеляни на символ незламності та сили духу.
"Одного разу в Україні"
Стрічка розповідає про війну очима дітей. Маленькі герої щиро діляться своїм баченням трагедії, яка змінила їхнє дитинство, але не змогла зруйнувати їхньої віри у краще майбутнє.
Водночас картина "Ля Палісіада", подана Українським оскарівським комітетом у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" та знята режисером Філіпом Сотниченком, на жаль, не змогла потрапити до списку фіналістів.
Нагадаємо, церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
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